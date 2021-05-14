人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

专家预计全球经济从新冠疫情中恢复至少需两年

2021年05月14日11:08 | 来源：新华社
小字号

　　新华社雅典5月13日电（记者于帅帅）参加希腊第六届德尔菲经济论坛的嘉宾及经济专家13日表示，全球经济从新冠疫情中恢复至少需要两年时间，开展国际合作以解决当前危机十分重要。

　　本次论坛以线上和线下结合的方式在希腊首都雅典举行，时间为10日至15日。

　　诺贝尔经济学奖得主克里斯托弗·皮萨里季斯在发言中表示，经济重启不是按下按钮那么简单，复苏大约需要两年时间。他同时强调改革的重要性，并对希腊目前的改革之路表示乐观。

　　美国加州大学伯克利分校经济与政治学教授巴里·艾肯格林认为，与2008年国际金融危机相比，此次复苏将更快，但也不可能像按下重启开关那样容易。

　　欧盟委员会负责预算的前委员京特·厄廷格表示，预计欧洲经济将于2024年恢复到正常状态。

　　欧洲央行前行长让-克洛德·特里谢表示，新冠危机有助于人们发现经济的弱点并加快数字化等潜在趋势，危机还凸显出开展国际合作的重要性。

　　欧洲稳定机制负责人克劳斯·雷格林认为，各经济体不应依靠单一货币来应对可能出现的任何危机。他预计，未来20至30年内，全球将出现三种强势货币，即美元、欧元和人民币，对全球经济而言，比美元主导的货币体系更高效。

　　德尔菲经济论坛创办于2016年，致力于为希腊、东地中海地区以及欧洲提供可持续发展政策建议。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部