新华社雅典5月13日电（记者于帅帅）参加希腊第六届德尔菲经济论坛的嘉宾及经济专家13日表示，全球经济从新冠疫情中恢复至少需要两年时间，开展国际合作以解决当前危机十分重要。

本次论坛以线上和线下结合的方式在希腊首都雅典举行，时间为10日至15日。

诺贝尔经济学奖得主克里斯托弗·皮萨里季斯在发言中表示，经济重启不是按下按钮那么简单，复苏大约需要两年时间。他同时强调改革的重要性，并对希腊目前的改革之路表示乐观。

美国加州大学伯克利分校经济与政治学教授巴里·艾肯格林认为，与2008年国际金融危机相比，此次复苏将更快，但也不可能像按下重启开关那样容易。

欧盟委员会负责预算的前委员京特·厄廷格表示，预计欧洲经济将于2024年恢复到正常状态。

欧洲央行前行长让-克洛德·特里谢表示，新冠危机有助于人们发现经济的弱点并加快数字化等潜在趋势，危机还凸显出开展国际合作的重要性。

欧洲稳定机制负责人克劳斯·雷格林认为，各经济体不应依靠单一货币来应对可能出现的任何危机。他预计，未来20至30年内，全球将出现三种强势货币，即美元、欧元和人民币，对全球经济而言，比美元主导的货币体系更高效。

德尔菲经济论坛创办于2016年，致力于为希腊、东地中海地区以及欧洲提供可持续发展政策建议。

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