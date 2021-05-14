新华社日内瓦5月13日电（记者陈俊侠 徐驰）联合国人权理事会前民主公平国际秩序问题独立专家德扎亚斯日前在日内瓦接受新华社记者专访时说，美国对中国新疆所谓“种族灭绝”的指控纯属无稽之谈，是别有用心的宣传和患有“中国恐惧症”的表现，违反了联合国《公民权利和政治权利国际公约》。

美国国务院日前发布《2020年国别人权报告》，指责中国在新疆犯下“种族灭绝”罪，却拿不出任何实证。之后，美国国务卿布林肯在接受采访时再次无端声称中国犯下“种族灭绝”罪，遭到专业人士强烈反对。

图为联合国人权理事会前民主公平国际秩序问题独立专家德扎亚斯。（受访者供图）

德扎亚斯说：“我很震惊！我期待看到美国国别人权报告能有基本职业素养，这份报告却拙劣不堪。”

他说，种族灭绝罪在《防止及惩治灭绝种族罪公约》和《国际刑事法院规约》有着精准的法律定义，没有大量确凿证据是不可以随意使用该法律术语的。在没有证据的情况下，单方面给对方扣帽子是极端不负责任的行为，“美国如此不负责任地大搞政治宣传，将会削弱其权威和信誉”。

孩子们在新疆和田市团城的鸽子巷玩耍（2020年5月27日摄）。新华社记者 沙达提 摄

德扎亚斯指出，美国借不实宣传影响舆情，史上不乏先例。在政治宣传掩盖下，2003年美国发动了伊拉克战争，2011年又借助政治宣传给袭击利比亚造势。他说：“这些政治宣传源自哪里？这要看什么组织在兜售这类谣言——这些组织大多是设在美国的智库和非政府组织，直接或间接拿了美国的钱，缺乏基本的客观性和独立性。”

“这些谣言甚嚣尘上，主要是因为所谓的‘独立专家’参与了传谣，比如盖伊·麦克杜格尔女士。”德扎亚斯说：“2018年，麦克杜格尔在联合国消除种族歧视委员会上称‘有可靠的报道证明约有100万维吾尔族人被关在集中营里’，却不提供证据。美独立新闻网站‘灰色地带’对其所谓的报告进行了深入调查，粉碎了谣言，证明这些论调不过是赤裸裸的政治宣传。”

演员在新疆塔什库尔干塔吉克自治县端午节群众性文化体育活动现场表演（2020年6月25日摄）。新华社记者 胡虎虎 摄

“路透社等根据该言论大做文章，而经过《纽约时报》《华盛顿邮报》等媒体的包装，一个个耸人听闻的新闻标题就出笼了。”德扎亚斯指出，“这相当严重，因为罔顾事实的不仅是盖伊·麦克杜格尔一个人。更令人担忧的是，这种言论竟然被主流媒体采用，并经主流媒体的放大后得以在世界上广为传播。”

德扎亚斯还指出，“东突”是犯罪组织，“因为有证据表明，他们在新疆各地进行过恐怖活动”。他说：“一个国家当然有义务维护法律和秩序，因此必须采取与危险相对应的适当行动，我认为中国在反恐问题上的确是这样做的。”

乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）鸟瞰（2020年9月11日摄，无人机照片）。新华社记者 胡虎虎 摄

“中国有成千上万的清真寺，它们正常运作，人们的宗教活动并不受干扰。”德扎亚斯表示，“在新疆，街道名都用中文和维语书写，中国政府切实保护了少数民族权利。”

德扎亚斯认为，美国关心的根本就不是维吾尔族人的权利，“所谓‘种族灭绝’指控不过是地缘政治武器和宣传战中的武器而已。这不仅是‘假新闻’，还是患有‘中国恐惧症’的表现”。

金秋时节，新疆阿勒泰地区喀纳斯景区内的林木与喀纳斯湖相互映衬，美不胜收（2019年9月24日摄，无人机照片）。新华社记者 王菲 摄

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