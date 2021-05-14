刚果（金）总统与华刚矿业员工交流。华刚矿业供图



人民网约翰内斯堡5月14日电 （记者邹松）当地时间5月13日，刚果（金）总统齐塞克迪在国家总理萨玛·卢孔德、卢阿拉巴省政府、省议会等高级官员陪同下，到中国中铁资源集团所属华刚矿业现场视察，称赞华刚矿业是刚中友好合作的好伙伴，并表示高度重视刚中友好关系，愿共同落实与习近平主席不久前的通话精神，深化与中国企业在矿业、基建等领域的互利合作。

华刚矿业总经理李圣陪同齐塞克迪总统一行考察了华刚矿业，并代表蒲青松董事长汇报了中刚“一揽子”合作项目的进展情况。

齐塞克迪总统强调，这是他不久前与中国国家主席习近平通电话后首次到访中资企业，中刚“一揽子”项目自筹资金为刚果（金）进行基础设施建设，创造就业岗位，造福当地员工，实现向矿业公司盈利分红，为刚果（金）国家和人民做出了巨大贡献。作为“一带一路”倡议的国家，作为非盟轮值主席国，他本人和刚果（金）各级政府将竭诚为刚中合作企业搭建平台，深化资源、基建方面的合作，期待与中国的合作成为刚果（金）发展的机遇，推动刚中关系迈上新台阶。

5月7日，齐塞克迪总统与中国国家主席习近平通电话，表示将坚定致力于刚中友好，愿同中方密切交往，深化经贸、资源、基础设施等领域合作。时隔6天，就到访华刚矿业，把中国企业作为考察对象，体现出对中国在刚企业及华刚矿业的高度关注和关心，表明了进一步扩大基建规模，造福刚果人民，为刚果发展的决心。

目前，中国中铁资源集团已在当地完成包括该国基础设施、矿业项目、水电站等在内的各类投资43亿美元，先后建成遍布多个省份的43个基建项目，有力促进了当地经济和社会发展。华刚矿业股份有限公司是中国中铁资源集团与刚果矿业公司根据“资源财政化”模式共同发起成立的合资公司，主要生产铜钴金属产品，是刚中合作的重点项目。

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