人民网里约热内卢5月13日电 （记者吴杰）近日，“中巴国际传统医药抗疫合作”线上系列研讨会开幕式在巴西里约热内卢举行。中巴两国政府、商协会和医药企业代表等近百人连线出席。中国巴西两国药用植物广阔的合作前景，引起出席12日中巴传统医药合作研讨会专家的共同兴趣。

中国和巴西专家都注意到，巴西境内的植物种类异常丰富，单是高等植物就有4万余种，但是目前出口到中国市场的还仅是丁香、胡椒和菊花等很少的品种。与此同时，中国从世界各地进口中药材保持快速发展势头，2019年进口19.50万吨，同比增长62.78%，比2017年进口数量翻了一番。2020年，尽管受疫情影响，但是中药材及饮片需求强劲，进口同比保持正增长。巴西丰富的药用植物资源将成为中巴医药合作的蓝海，巴西未来扩大出口市场前景可期。

专家介绍，中国国内药用植物资源不足，加上土地、劳动力成本升高等原因，防风、姜黄等很多原产于国内的品种也大量进口，以补充国内用药需求。巴西丰富良好的自然资源是双方医药贸易互补的重要基础。未来，植物产品也将成为巴西对中国出口的主力产品。

来自中国医药保健品进出口商会、中国中医药研究促进会、北京市中药研究所以及巴西第三大城市贝洛奥里藏特市政府经济发展部官员、巴西科技创新委员会委员等中巴专业人士在线上出席，深入研讨了中巴医药贸易合作等方面内容。

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