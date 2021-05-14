人民网华盛顿5月13日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间5月13日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊32844759例，死亡584346例。过去24小时，美国新增确诊36860例，新增死亡799例。

美国疾控中心13日发布了新的口罩指导方针称，已完全接种新冠疫苗的人们在室外以及大部分室内情况下无需佩戴口罩。美国总统拜登当天发表讲话，他和其他工作人员没有佩戴口罩。拜登说：“如果你已经完全接种了疫苗，则无需再戴口罩。”他鼓励更多人接种新冠疫苗。

美国疾控中心主任瓦伦斯基表示，已经完全接种新冠疫苗的人们，在室内室外活动时都无需佩戴口罩或保持身体距离，“我们一直都渴望这一刻，我们可以恢复某种程度的常态”。

不过，美国疾控中心仍然要求在拥挤的室内环境中佩戴口罩，例如公共汽车、飞机、医院、监狱、无家可归者的收容所等。美联社评论说，美国疾控中心新的指南可能会“打开混乱之门”，因为商家无法分辨人们是否真的接种了疫苗。

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