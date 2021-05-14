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南非正迎来第三波疫情 国家灾难状态延至6月15日

2021年05月14日08:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡5月13日电 （记者王磊）随着确诊病例的增加，南非卫生部长穆凯兹13日呼吁民众做好应对第三波新冠肺炎疫情的准备。而为了遏制疫情，南非内阁13日宣布将国家灾难状态再延长一个月至6月15日。

据悉，过去两周内南非多个省份的确诊病例都出现增长。豪登省和自由州省是第一批宣布病例增加的省份，后者于上周宣布已进入第三波疫情。西开普省卫生厅13日表示，平均每天有170例新确诊病例，周环比上升39%。

豪登省Krugersdorp高中和圣约翰学院由于分别发现了多例确诊病例，将于5月12日至17日停课，卫生部和GDE学校卫生小组将对豪登省各地的学校进行接触者追踪。

南非内阁提醒所有南非人在公共场合继续配戴口罩，遵守防疫要求，包括保持至少1.5米的社交距离、经常洗手、避免不必要的旅行等，以防止病毒传播。

根据南非国民收入动态研究发布的报告，南非每天需要接种近19万剂新冠疫苗才能达到政府于2022年2月为4千万人接种的目标。南非斯坦陵布什大学经济学教授罗内尔·伯格质疑这对于南非的接种能力是否现实，要达成这一目标意味着南非的接种速度必须超过发达国家。

(责编：苏缨翔、常红)

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