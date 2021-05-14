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哈马斯警告以色列军队勿在加沙地带发动地面战

2021年05月14日08:25 | 来源：新华社
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　　新华社加沙5月13日电（记者熊思浩）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）下属武装派别卡桑旅13日晚警告说，以色列军队不要在加沙地带发动任何地面行动，否则将面临“残酷的教训”。

　　巴勒斯坦媒体援引卡桑旅发言人阿布·乌拜达的话报道说，加沙地带武装组织当晚向以南部城市阿什凯隆和阿什杜德发射了90枚火箭弹。他同时警告以军不要入侵加沙地带，否则只会增加死亡和被俘虏的机会，巴方已做好回击敌人的准备。

　　据以色列媒体报道，以色列步兵和装甲部队正在加沙地带边境集结，以军承担地面作战主要任务的南部军区已完成各项准备。此外，以色列紧急征召1.6万名预备役人员，以协助野战部队作战。

　　目击者在接受新华社记者采访时说，以军战机和坦克13日晚向加沙地带北部的拜特哈嫩镇和杰巴利耶镇发动空袭和炮击，至少造成11人死亡、数十人受伤。

　　连日来，以色列与加沙地带武装爆发严重冲突。加沙地带武装人员迄今向以色列发射近2000枚火箭弹，造成以方7人死亡、100多人受伤。以军随即展开报复行动，空袭和炮击加沙地带武装组织750多个目标。加沙地带卫生部门发言人阿什拉夫·齐德拉13日晚说，以军的空袭和炮击共造成巴方103人死亡、580人受伤。

　　巴以冲突引发国际社会严重关切。联合国安理会12日就巴勒斯坦局势举行本周以来的第二次紧急磋商。中国常驻联合国代表张军表示中方对当前巴勒斯坦形势深表关切，强烈谴责针对平民的暴力。此外，法国正在与德国、埃及、约旦等国共同致力于促使各方恢复对话。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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