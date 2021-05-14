由于新冠疫情严重，日本至少31座城镇放弃接待前来参加东京奥林匹克运动会的海外运动员，取消原定文化交流活动。

日本共同社12日援引政府消息源报道，原定接待海外运动员的528座日本城镇中，已有至少31座放弃该计划。这些城镇先前响应政府号召，报名在东京奥运会开赛前接待外国运动员，为其提供赛前训练场地，并组织他们与当地市民和学生开展文化交流活动。

日本西部岛根县奥出云町为此花费500万美元，翻新体育场馆，计划接待印度曲棍球国家队。随着疫情恶化，当地政府被告知，要为来访运动员提供“气泡”式安全措施，包括定期检测和医疗护理。当地政府4月底宣布放弃接待。一名政府官员说：“我们原来希望世界一流的球队来访，给我们的孩子展示球技，现在不可能了。”

还有一些城镇因为外国代表团取消行程而放弃接待。日本千叶县政府本月12日说，由于担心疫情期间运动员的安全，美国田径队取消原定计划，不会在当地进行赛前训练。

日本目前正努力遏制新冠疫情。据日本广播协会电视台统计，截至12日20时30分（北京时间19时30分），日本当天新增新冠确诊病例7055例，这是最近一周内单日新增确诊病例数第二次超过7000例。

受新冠疫情影响，原定去年举行的东京奥运会推延至今年7月23日至8月8日举行。（袁原）【新华社微特稿】

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