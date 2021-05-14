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中国驻土使馆为疆籍穆斯林送去“开斋节礼包”

2021年05月14日08:22 | 来源：人民网-国际频道
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人民网安卡拉5月13日电 （记者王传宝）今年5月13日是穆斯林的重要节日——开斋节。中国驻土耳其使馆日前把装满着浓浓同胞情谊的320份“开斋节礼包“送到旅居当地的新疆籍穆斯林同胞的家中。中国驻伊斯坦布尔总领馆也于日前先后分两批将斋月慰问物资发放给领区内近800名经济相对困难的穆斯林侨胞和留学生。

中国驻土耳其大使刘少宾还给疆籍穆斯林同胞送去了节日贺卡，使用中文、维吾尔文和哈萨克文三种文字表达了节日祝贺，贺卡上写道：“开斋节是所有穆斯林的节日。中华人民共和国驻土耳其大使馆祝贺所有穆斯林同胞的节日、身体健康、阖家欢乐。” 土耳其-中国丝绸之路经济贸易、文化艺术合作协会会长、哈萨克族同胞赛乃西·司马懿收到礼包时激动地说，使馆对新疆籍维吾尔族、哈萨克族、柯尔克孜族、乌孜别克族、回族等穆斯林同胞一直予以无微不至的关怀，使馆在开斋节来临之时给我们送来大礼包，这是党和祖国对穆斯林同胞的关怀和祝贺。

一位81岁名叫哈尼夏的哈萨克族老奶奶在接到大礼包时说：“我出生在新疆阿勒泰，哈萨克人常说‘家乡是甜蜜的天堂，是金子的摇篮’，我离开家乡很多年，但是祖国没有忘记我们，大使馆时常问寒问暖，赠送礼品，感谢祖国，感谢中国大使馆。”

一位旅居土南部旅游城市伊兹密尔的穆斯林同胞说，使馆向在土穆斯林同胞送来了开斋节礼包，并附上刘少宾大使签名的节日祝福卡片，给我们带来了更多的惊喜，让这个“有距离”的开斋节依然可以甜蜜依旧。疫情让我们物理距离增加，但祖国的牵挂把我们的心紧紧地拉在一起，不让任何一个中国人心无所依，祖国就是我们的最强大、最温暖的后盾。

中国驻伊斯坦布尔总领事崔巍13日通过当地媒体和领馆网站向土耳其和中国穆斯林同胞致以节日祝福。一位穆斯林同胞在领馆微信公众号上留言称，崔总领事热情真挚的祝福，让我们真切感受到来自祖国的关怀和爱护。

据了解，近日，经过我驻使馆与土耳其政府的沟通，在土华侨第二批次疫苗接种工作已经全部完成。不久前，使馆和总领馆还再次向在土华人华侨发放防疫物资，包括口罩、连花清瘟胶囊等，为身处疫情之中同胞送去了关爱。

(责编：苏缨翔、常红)

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