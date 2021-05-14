新华社加沙5月13日电（记者熊思浩）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）13日宣布，其下属武装派别卡桑旅当天向以色列最南端港口城市埃拉特附近的拉蒙机场方向发射了重型火箭弹。

哈马斯在一份声明中宣布，此次使用的是250千克的重型火箭弹，哈马斯敦促所有国际航空公司立即停止前往以色列任何机场的航班。

目前，以色列已向加沙边境方向增派了军力。以军坦克和战机13日再次对加沙地带目标实施炮击和轰炸。由于巴以冲突升级，多家国际航空公司取消了飞往以色列的航班。

哈马斯12日在一份声明中证实，以军当天凌晨对加沙地带发动猛烈空袭，造成多名卡桑旅高级指挥官死亡。另据以色列方面消息，以国防军和国家安全总局12日联合在加沙市和南部汗尤尼斯市等地开展定点清除行动，炸死卡桑旅在加沙市和汗尤尼斯市的司令以及16名高级指挥官。

连日来，以色列与加沙地带武装爆发严重冲突。加沙地带武装人员迄今向以方发射了1600余枚火箭弹，造成以色列方面7人死亡、100多人受伤。以军随即展开报复行动，空袭和炮击加沙地带武装组织数百个目标。加沙地带卫生部门发言人阿什拉夫·齐德拉13日说，以军10日至13日的空袭和炮击共造成巴方83人死亡、487人受伤，死者中有17名儿童。

巴以冲突引发国际社会严重关切。联合国安理会12日就巴勒斯坦局势举行本周以来的第二次紧急磋商。中国常驻联合国代表张军表示中方对当前巴勒斯坦形势深表关切，强烈谴责针对平民的暴力。

根据法国外交部网站公布的消息，法国外长勒德里昂12日表示，法国呼吁巴以各方展现出最大克制并避免挑衅行为，结束暴力冲突。法国正与德国、埃及、约旦等国共同致力于促使各方恢复对话，从而在国际法和安理会相关决议的框架下为解决冲突寻求公正持久的方案。（参与记者：徐永春）

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