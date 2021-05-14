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总统新闻秘书：俄罗斯不打算“吞并”顿巴斯地区

2021年05月14日07:46 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科5月13日电（记者鲁金博）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫13日向媒体表示，俄罗斯没有计划也不打算“吞并”乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）。

　　佩斯科夫此前多次对媒体表示，“吞并”顿巴斯地区的计划不在克里姆林宫的工作日程中，俄罗斯对保护顿巴斯地区俄语人群利益持有一贯立场。

　　近日，彭博社援引欧盟一份文件报道称，俄罗斯通过向顿巴斯地区居民发放护照、在当地组织选举等形式正实质上“吞并”顿巴斯地区。佩斯科夫对此报道做出上述回应。

　　俄罗斯总统普京2019年4月24日签署法令，简化乌克兰东部地区常住居民申请俄国籍的程序。乌克兰政府指责俄方干预乌事务，呼吁西方国家强化对俄制裁。

　　2014年4月，乌克兰顿涅茨克州和卢甘斯克州民间武装同乌克兰政府军发生流血冲突，民间武装随后宣布成立“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议，此后大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。

(责编：胡永秋、牛镛)

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