新华社华盛顿5月13日电（记者刘品然）美国总统拜登13日说，美国科洛尼尔管道运输公司遭黑客攻击事件与俄罗斯政府无关，但他期待与俄总统普京会晤时提及网络犯罪问题。

拜登当天在白宫表示，美方不认为俄罗斯政府与科洛尼尔管道运输公司遭黑客攻击事件有关，但美方有充分理由相信，实施网络攻击的人居住在俄罗斯。

拜登说，负责任的国家必须对勒索软件犯罪网络采取行动，美方一直与俄方就此事展开沟通。美方试图建立相关的国际标准，他期望与普京会晤时讨论此事。

科洛尼尔管道运输公司运营的管道是美国最主要的成品油管道之一。本月7日，黑客通过加密手段锁住该公司计算机系统并盗取机密文件，试图以解锁为条件来勒索赎金。该公司一度被迫关闭整个能源供应网络，极大影响了美国东海岸燃油等能源供应。

美国联邦调查局10日指认黑客组织“黑暗面”实施此次网络攻击，称该黑客组织的基地设在俄罗斯或东欧国家。俄总统新闻秘书佩斯科夫11日表示，俄罗斯与此次网络攻击无关。

拜登4月提议与普京今年夏天在欧洲举行峰会，以讨论双边关系。拜登5月初表示，希望能在6月访问欧洲期间与普京会晤。美俄关系近年来持续紧张，拜登政府上台以来，双方在军控领域实现有限合作，但在乌克兰、网络安全、人权、干预选举等问题上分歧明显，对抗加剧。

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