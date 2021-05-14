人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

受黑客攻击关闭的美国能源管道重启运营

2021年05月14日05:30 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报华盛顿5月13日电  （记者张梦旭）美国大型成品油管道运营商科洛尼尔管道运输公司12日发表声明说，该公司受网络攻击而被迫关闭的燃油运输管道已于当天下午5时左右重启。声明称，目前系统正处于重启的最初阶段，完全恢复需要数天时间。在最初阶段，一些区域管道燃油供应可能出现时断时续等不稳定状况。“公司会在保证安全的前提下尽快供应汽油、柴油、航油等燃油产品，直至市场完全恢复正常。”

　　科洛尼尔管道运输公司运营的管道是美国最主要的成品油管道之一，每天从墨西哥湾地区将超过1亿加仑（约合3.8亿升）的成品油运送至美国东海岸。7日，网络黑客通过加密手段锁住科洛尼尔管道运输公司计算机系统并盗取机密文件，试图以解锁来勒索赎金。该公司被迫关闭整个能源供应网络，极大影响了美国东海岸燃油等能源供应，马里兰等11州及首都华盛顿均出现不同程度燃油短缺。

　　黑客袭击事件发生后，美国交通部宣布采取紧急措施，放宽17个州和华盛顿特区的石油产品公路运输限制，以缓解因管道关闭造成的燃油短缺。

　　目前，尚不知黑客勒索赎金的金额，科洛尼尔管道运输公司方面也没有就是否会支付赎金问题发表评论。《华盛顿邮报》援引知情人士消息称，科洛尼尔管道运输公司不打算支付赎金以换取系统解封，而是计划从备份系统中恢复数据。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月14日 17 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部