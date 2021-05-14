本报华盛顿5月13日电 （记者张梦旭）美国大型成品油管道运营商科洛尼尔管道运输公司12日发表声明说，该公司受网络攻击而被迫关闭的燃油运输管道已于当天下午5时左右重启。声明称，目前系统正处于重启的最初阶段，完全恢复需要数天时间。在最初阶段，一些区域管道燃油供应可能出现时断时续等不稳定状况。“公司会在保证安全的前提下尽快供应汽油、柴油、航油等燃油产品，直至市场完全恢复正常。”

科洛尼尔管道运输公司运营的管道是美国最主要的成品油管道之一，每天从墨西哥湾地区将超过1亿加仑（约合3.8亿升）的成品油运送至美国东海岸。7日，网络黑客通过加密手段锁住科洛尼尔管道运输公司计算机系统并盗取机密文件，试图以解锁来勒索赎金。该公司被迫关闭整个能源供应网络，极大影响了美国东海岸燃油等能源供应，马里兰等11州及首都华盛顿均出现不同程度燃油短缺。

黑客袭击事件发生后，美国交通部宣布采取紧急措施，放宽17个州和华盛顿特区的石油产品公路运输限制，以缓解因管道关闭造成的燃油短缺。

目前，尚不知黑客勒索赎金的金额，科洛尼尔管道运输公司方面也没有就是否会支付赎金问题发表评论。《华盛顿邮报》援引知情人士消息称，科洛尼尔管道运输公司不打算支付赎金以换取系统解封，而是计划从备份系统中恢复数据。

《 人民日报 》（ 2021年05月14日 17 版）

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