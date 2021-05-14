本报驻印度尼西亚记者 徐 伟

印度尼西亚政府近日正式将该国东部巴布亚省的分离主义武装团伙列为恐怖组织。过去数十年来，该团伙在当地持续进行武装活动，与印尼安全部队冲突不断。

当地媒体报道说，印尼境内的恐怖主义活动近期有所抬头，印尼安全部队已与巴布亚省的分离主义武装团伙多次交火，造成印尼国家情报局驻巴布亚省负责人、1名警察和至少9名恐怖分子死亡。今年3月，印尼南苏拉威西省首府望加锡一座教堂外发生自杀式爆炸袭击。调查发现，袭击者为一对夫妇，隶属于一个印尼本土极端组织，该组织宣称效忠极端组织“伊斯兰国”。

为应对恐怖主义威胁，印尼政府今年1月颁布了《2020年至2024年预防和打击暴力极端主义国家行动计划》。该计划涵盖预防、执法和国际合作3个主要领域，为印尼各级政府开展相关工作提供系统性指导。行动计划强调政府和民众的全面参与，综合运用多种手段，合力打击恐怖主义。作为该计划的一部分，印尼政府出台了更新版“有关防止暴力极端主义的社区警务法规”，希望通过建立和加强警方与社区民众之间的相互信任，拓展双方交流渠道。

印尼国会众议院副议长阿齐斯敦促相关机构加快反恐国家行动计划的执行。他表示，预防是开展反恐工作的重中之重，印尼反恐部门应与各机构充分合作，更好维护国家稳定。

印尼智库激进主义和反激进主义研究中心执行主任巴克迪认为，为防止恐怖主义势力坐大，印尼安全力量应在加大打击力度的同时，加强与地方各级机构的合作，尽早发现处于萌芽状态的暴力活动信息并及时采取应对行动，防止恐怖主义蔓延。印尼政府还应对业已定罪的恐怖分子进行严厉惩处，以达到威慑作用。

（本报雅加达5月13日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月14日 17 版）

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