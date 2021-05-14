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巴西自行车销量显著增长

本报驻巴西记者  吴  杰
2021年05月14日05:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　巴西自行车行业协会发布的最新数据显示，巴西2020年自行车销量较上一年增长54%。该协会副主席安德烈·里贝罗表示，销量显著增长的原因主要是人们希望在疫情期间选择更安全的出行方式，避免使用公共交通造成人群聚集。“骑自行车出行对人类健康和周围环境都有益处。”

　　巴西是世界第四大自行车市场，自行车保有量约6500万辆。两年一届的圣保罗两轮车展览是拉美地区规模最大的国际性两轮车及配件展。自行车至今仍是巴西一些小城市的主要交通工具，例如在圣保罗州的乌巴图巴，自行车在现有交通工具中的份额超过50%。

　　疫情防控期间，电子商务在巴西快速发展，自行车成为当地派送快递的一种便捷工具。巴西自行车行业协会的调查显示，在15个样本城市中，有63家公司使用自行车递送短距离货品。在里约热内卢的临海地区，类似的送货自行车约有1.1万辆。许多大城市里备受年轻人青睐的共享单车也是不少外卖配送员的日常送餐工具。

　　此外，不少城市推进自行车道建设、自行车进口关税下调等因素也促使自行车销量不断增长。巴西外贸部门近期公布了一项陆续降低自行车进口关税的决议，规定自今年3月1日起，自行车关税从此前的35%逐步下降至年底的20%。

　　自行车日趋受欢迎，促进了巴西自行车生产、进口、销售等各环节发展。巴西相关行业协会的信息显示，今年巴西自行车产量预期为75万辆，高于去年的66.5万辆。当前，生产自行车零部件及组装自行车的工厂产能都已达到极限。自行车产业的快速发展同时带动了配套产品热销，手套、头盔、护目镜及运动服装市场需求增长显著。

　　（本报里约热内卢5月13日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年05月14日 17 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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