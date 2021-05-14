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共同擦亮历史的记忆（环球走笔）

曲  颂
2021年05月14日05:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　当参加阅兵式的一辆辆坦克通过莫斯科红场外街道时，一个两三岁的小男孩激动地挣脱了父母的手，跑到马路上兴奋地鼓掌。前来维持秩序的警察沉思片刻，没有制止这个小男孩，而是抱起他走到能看得更清楚的地方——这是不久前俄罗斯纪念卫国战争胜利76周年阅兵式上耐人寻味的一幕。

　　5月9日是标志苏联红军战胜德国法西斯、取得卫国战争胜利的日子。1945年6月24日，苏联首次在红场举行纪念卫国战争胜利的阅兵式。苏联解体后，俄罗斯自1995年起每年5月9日举行卫国战争胜利日阅兵式，向参加卫国战争的老战士致敬、感谢他们作出的不朽贡献。受新冠肺炎疫情等因素的影响，去年的红场阅兵式推迟到6月24日举行。

　　每年的卫国战争胜利日纪念活动期间，在俄罗斯几乎每个城市的公园里、广场上，人们都能看到年轻的父母带着身穿军装的孩子向白发苍苍、勋章闪亮的老战士致敬的场景。直至入夜，人们仍然能听到街头上、居民楼里回响着“胜利”“感谢爷爷们”的欢呼声。

　　纪念的不仅是国家、民族的历史，也是家庭和个人的历史。2011年，托木斯克市的几名记者在向当地无名烈士墓献花时发现，随着时间流逝，能够亲自参与纪念活动的老战士越来越少。于是，他们策划出“永生方队”活动。人们举着在二战中牺牲的亲人和朋友的照片列队游行。后来，这一活动扩大到更多城市，参加人数不断增多。2015年，纪念卫国战争胜利70周年之际，“永生方队”出现在红场游行队伍中。去年，270万人在“永生方队”活动官网提交线上申请，上传亲人的照片和英雄故事，汇总而成的影片连续播放了20天。活动创始人之一拉宾科夫说，这个最初源于个人愿望的创意，拨动了全俄罗斯人民的心弦。

　　还有许多民间力量自发加入搜寻遗骸、慰问老战士等保存二战记忆的行动中。俄罗斯作家阿尔乔姆·德拉布金著有《火线上的苏联大兵——镜头里的二战苏联红军》一书。12岁那年，父亲的去世让他意识到自己并没有真正了解父亲的经历，只知道父亲身上有着一道疤痕。带着对父辈的愧疚和敬仰，他于2000年创立了“我记得”网站，广泛搜集有关老战士的采访等各种资料。

　　历史值得铭记，精神需要传承。越是年代远去，越要努力擦亮共同的历史记忆，从历史中汲取努力前行的力量。诚如一位名叫安娜斯塔西娅·柯罗连科的教师所说：“带着自豪凝聚成一个整体——我们都是一家人，是英雄的后代。”

　　俄罗斯总统普京表示：“了解并记住给国家带来和平与自由的人们，记住战争年代的惨烈事实，是我们对前辈、对家庭的义务，也是对当今和未来的责任。”纪念战争，是为了更加珍视来之不易的和平；尊重历史，才能真正维护用牺牲赢得的正义。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月14日 17 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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