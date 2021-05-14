本报记者 花 放 刘玲玲 张 悦 龚 鸣

核心阅读

职业教育是各国培养技术技能人才、促进就业创业创新、推动制造服务水平提升的有效方式。打造具有本国特色、符合发展需求的职业教育体系，可为产业发展和经济转型输送源源不断的动力。

面对第四次工业革命的发展趋势，一些国家根据产业发展和市场需求，积极调整职业教育的内容和要求，为本国制造业优势领域和战略性新兴产业，培养和储备更多高素质技术技能人才。

双元模式 创造多赢

德国联邦职业教育研究所日前宣布，从今年8月1日起，将调整电气相关领域的职业教育内容和考试要求，如增设“信息电子技术工人”门类，要求掌握设备、信息以及办公系统技术和电信技术在内的技能，更好地匹配行业对人才的需求。

德国联邦职业教育研究所所长埃瑟尔表示，电气工程、信息工程和电机制造业等领域的数字化程度不断加深，对从业人员的职业培训要求越来越高。职业教育内容的修改释放了明确信号，将帮助电气领域的工人在数字化和“工业4.0”浪潮中找到工作岗位，进一步缓解相关行业专业技术人员短缺的难题。

数据显示，进入普通高校并不是德国许多中学毕业生的首选，每年大约有六成以上的中学毕业生选择进入职业学校。德国联邦教研部及其下属的德国联邦职业教育研究所，联合包括多家行业组织与工会在内的机构，根据劳动方式的变化和不同阶段对职业人才的要求，不断调整职业教育专业设置，修订职业教育教学标准，适应经济发展需要。

德国职业教育以“双元制”为核心，学校为“一元”，企业为“另一元”，通过校企合作，以学徒制方式共同培养职业技术人才。职业学校负责传授理论基础知识，学生通过企业实习获得实践操作机会。从西门子、戴姆勒等大型企业到只有数名雇员的小微企业，均积极参与职业教育。在为期两年至3年半的学习中，学生每周有3天至4天时间在企业实习。

德国职业教育所需资金的1/3由政府承担，其余由企业负责。实习期间，学生可以根据工作量获得一定工资，并享受税收减免。

“双元制”职业教育模式实现了学生、企业和社会等方面的多赢。数据显示，每年约七成职业学校学生一毕业即被实习企业留用。经过企业的继续培训后，毕业生可很快成长为契合需求的专业技术人员。

德国斯塔蒂斯塔调查公司数据显示，过去10年，德国15岁至25岁年龄段群体的失业率始终维持在7%以内，2020年为5.6%，在欧盟国家中表现突出。德国联邦教研部长安雅·卡利切克说：“德国青年失业率之所以低，很大程度上得益于完善的高中阶段‘双元制’职业教育体系。”

终身教育 多方发力

从法国境内日夜奔驰的“子弹头”，到行驶于法国和比利时、荷兰之间的“大力士”，再到法英之间穿梭的“欧洲之星”，高速列车是法国制造业实力的象征。在轨道交通领域，法国在信号系统、弓网系统、牵引技术等方面处于领先地位，拥有一大批专业过硬的技能型人才。这一切都离不开法国对职业教育的重视和支持。

职业教育被纳入法国国民教育及终身教育体系，包括初等职业教育、职业再教育，并配有学徒制。一套全面的国家职业资格认证体系保证了技能人才的水平和质量。

在初中毕业学年，法国学生将填写升学意向调查，如有意进入职业高中或成为学徒，可在老师的指导下提前规划。职业高中毕业后，学生可直接就业或进入高等院校深造，为获得工程师等高级职称打下基础。在学徒制模式下，学生与企业签订学徒合同，以半工半读或实习的方式进入企业工作，政府、学校、社会和市场形成合力，打造出高效的定向培养方式。“职业再教育”是法国《劳动法》规定的强制义务，政府可为企业和参与培训者提供资金支持。

多年来，法国政府不断探索职业教育形式，尤其是在职业高中、技术型大学、学徒培训中心、继续教育中心等设立高级技术员培训班，覆盖制造业和服务业的150多个专业，专业针对性强且实践课比重大。学生毕业成绩合格后，可获得具有高等教育证书同等效力的高级技术员证书。

2015年，法国政府推出“新工业法国Ⅱ”战略，推动工业生产向数字制造、智能制造转变，职业教育方向也随之调整。如高级技术员培训班增加了网络通信技术与服务、数字信息处理、材料工程等新专业，以适应高新技术和新兴产业发展，为法国“未来工业”提供支撑。

名匠高中 精准培养

2020学年，韩国忠北半导体高中的114名毕业生中，有109人成功就业或升学深造，就业多集中在韩国大型半导体企业。作为政府指定的“名匠高中”，忠北半导体高中一直保持高就业率。随着韩国半导体产业的快速发展，这类职业院校为相关产业提供了大量应用型技术人才。

“名匠高中”往往有一定的专攻领域，专业设置不多，产学联系紧密。如忠北半导体高中仅设有半导体制造、半导体设备和半导体化学3个专业。学校推出定向培养制度，企业可以在二年级下学期到校选拔人才，被选中的学生将独立成班，按照企业需求进行培训。韩国教育部发布的数据显示，2020年韩国职高毕业生的就业率为50.7%，但“名匠高中”的就业率高达71.2%。

为切实保障教学效果，韩国教育部制定相关标准，从2018年起要求职高依据该标准设置课程，将重点放在业务技能上。韩国教育部还推出产学一体型“学徒制”学校，由企业和职高共同培养学生。在就业上，政府也给予雇用职高毕业生的企业资金支持，还推出“先就业后学习”制度，鼓励职高毕业的就业人员工作一定年限后继续学习深造。比如，在中小企业工作两年以上的技术型人才，有机会获得国家资助公费海外留学等。

韩国政府通过各种方式促进职业教育，为经济发展提供了重要动力。韩国媒体认为，随着产业结构加速调整，以就业为导向的职业教育也面临着适应时代变化的新挑战。

（本报柏林、巴黎、首尔、北京5月13日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月14日 17 版）

(责编：胡永秋、牛镛)