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外交部回应美政府延长涉华为禁令：

坚定维护中国企业合法权益

2021年05月14日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月13日电  （记者敬宜）针对美国政府延长一项涉及华为的禁令，外交部发言人华春莹13日表示，中国政府将坚定维护中国企业合法权益。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国拜登政府延长了前总统特朗普的一项行政命令。该命令禁止美国公司使用其认为对美国国家安全构成威胁的公司所生产的电信设备，比如华为。中方对此有何评论？

　　华春莹说，中方已就此多次表明严正立场。美国不断诋毁抹黑华为和其他中国电信企业，但迄未拿出任何真凭实据证明华为等中国企业对美和其他国家构成安全威胁，所谓“国家安全”不过是美对中国高科技企业实施“国家霸凌”的拙劣借口，是一出贼喊捉贼的肮脏戏码。众所周知，美国频频被曝出“棱镜门”“怒角计划”等全球窃听丑闻，甚至连自己盟国都不放过，这表明美国才是地地道道的“黑客帝国”“窃听帝国”，是不可靠、不可信的，是可耻的、肮脏的。

　　华春莹指出，美国政府泛化国家安全概念，滥用国家力量，不择手段打压中国企业，是对美方自己一贯标榜的市场经济和公平竞争原则的否定。这种做法不仅损害中国企业的合法权益，也损害美国企业的利益，严重干扰两国乃至全球正常的科技交流和贸易往来，对全球产业链、供应链造成破坏。

　　“我们敦促美方纠正错误，停止对中国企业的诬蔑抹黑和无理打压，公平、公正、非歧视地对待中国企业。中国政府将继续坚定维护中国企业的合法权益。”她说。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月14日 03 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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