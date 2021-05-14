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智能电表助力沙特电网改造

本报驻埃及记者  周  輖
2021年05月14日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　“使用旧电表时，电力公司每月都要挨家挨户上门抄录用电信息，数据统计往往要花上好几天的时间。现在我们用上了中国制造的智能电表，用电信息通过系统自动集成，大大提高了工作效率。”看着自己和邻居的家门口换上了新电表，家住沙特西部城市麦地那的居民阿卜杜拉倍感欣慰。作为沙特智能电表项目的一名安装工程师，这其中也有他的一份贡献。

　　更换智能电表是沙特建设智能电网和智慧城市的重要组成部分。中国国家电网有限公司负责在沙特西部和南部9个地区部署安装500万只智能电表以及头端系统、配套终端等，该项目不久前投入使用。

　　“中国项目团队积极负责，工作高效。”沙特电力公司麦地那地区对接负责人阿里说。沙特用电环境和气候特殊，南部多为山区和沙漠边缘地带，居民居住分散，用电信息采集系统在抄读数据的种类、数量、功能、响应度及操作便利性上与中国国内不同。项目团队用了近10个月的时间解决了双模方案组网、不同通信方案下信息抄读及调优等技术问题。通过科学组织，日安装电表数量从项目初期的平均2000只提高至6万只。

　　智能电表项目创造了逾5000个就业岗位，在实施过程中培养了不少当地人才。现场施工负责人、90后小伙朱奈德说：“通过参与项目，我不仅接触到了先进的电力技术，还增长了管理协调经验，得到了极大锻炼。”

　　（本报开罗电） 


　　《 人民日报 》（ 2021年05月14日 03 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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