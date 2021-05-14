图为内蒙古二连浩特铁路货场内等待装运的中欧班列集装箱。

影像中国

2017年5月14日至15日，首届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。国家主席习近平出席论坛开幕式并发表主旨演讲，强调坚持以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，携手推动“一带一路”建设行稳致远，将“一带一路”建成和平、繁荣、开放、创新、文明之路，迈向更加美好的明天。

2013年，习近平主席在哈萨克斯坦和印度尼西亚提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，即“一带一路”倡议。从首届“一带一路”国际合作高峰论坛举行，到2019年4月25日至27日，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行，再到2020年6月18日，“一带一路”国际合作高级别视频会议在北京举行，共建“一带一路”沿着高质量发展方向不断前进，成果丰硕。

聚焦发展 释放潜力

巴基斯坦曾经的小渔村瓜达尔，如今发展成为现代化的港口；希腊一度“连集装箱码头桥吊都锈得无法正常工作”的比雷埃夫斯港，集装箱吞吐量世界排名不断上升；由于中欧班列的开通，哈萨克斯坦实现了拥有出海口的梦想……共建“一带一路”聚焦发展这个根本性问题，释放各国发展潜力，实现经济大融合、发展大联动、成果大共享。

作为中国首批境外经贸合作区之一，泰中罗勇工业园已吸引150家企业入驻，累计工业产值超过160亿美元。疫情防控期间，中泰双边贸易逆势增长，中泰铁路建设顺利推进。泰国前副总理素拉杰·沙田泰表示，近年来，泰国政府推出“泰国4.0”“东部经济走廊”等发展战略，聚焦转变经济发展方式，致力于与共建“一带一路”倡议对接，进一步推动泰国经济社会发展。

中国企业承建的吉布提多哈雷多功能港口日益成为地区运输枢纽。多哈雷多功能港首席执行官瓦哈比·达哈·亚丁认为，吉布提参与共建“一带一路”是一个“非常正确的决定”，“我们因此有了铁路、新港口、自贸区，基础设施建设步伐走在了非洲国家的前列，吸引了越来越多的合作者和投资商。在与中国朋友的务实合作中，我们的梦想成为现实”。

南非金山大学东亚研究项目创始人谢尔顿表示，对大多数发展中国家来说，经济发展是优先事项，是人权的重要组成部分。近几十年来，中国取得举世瞩目的经济和社会发展成就，不仅大大改善了中国人民的生活，也为其他国家提供了巨大机遇，这正是尊重和保障人权的一种方式。非洲期待进一步参与共建“一带一路”。

共商合作 交流互鉴

与葡萄牙在东帝汶举办中葡东三方合作海产养殖技术培训；与有关国家在乌干达、马拉维分别实施木薯和罗非鱼产业链合作试点项目；与联合国粮农组织共同实施南南合作计划，帮助发展中国家保障粮食安全、改善农村生计……中国坚持发展中国家定位，积极与有关各方探讨开展三方合作，丰富国际发展合作的方式和途径，提升国际发展合作的水平和能力。

英国知名社会学家马丁·阿尔布劳指出，高质量共建“一带一路”充分表明技术可以跨越国界，为更多人造福，也有助于推动“一带一路”参与方携手合作办大事，共同应对全球性挑战，从而令全世界受益。

第七十五届联大主席博兹克尔说，在我们建设一个更平等、更有韧性和更可持续的世界的过程中，多边主义不仅是一种“选择”，更是一种“需要”。印尼佩利塔·哈拉潘大学国际政治学教授阿莱克西斯·杰马杜认为，共建“一带一路”正是维护多边主义的重要体现。

今年的博鳌亚洲论坛年会，不仅将“一带一路”写入年会主题，还专门设置“一带一路”合作板块，举办7场与“一带一路”有关的论坛。健康丝绸之路、数字丝绸之路、绿色丝绸之路……一系列围绕“一带一路”框架下的倡议在论坛上引发热议，折射出“一带一路”朋友圈不断扩大，“一带一路”建设取得新的成就。

肯尼亚政府学院外联处主任普利斯卡·奥卢奇表示，非洲有一句谚语“独行快、众行远”，这一合作精神在非中对话交流中得到充分印证。中非合作论坛行动计划已成为中国和非洲平等互利、共同发展的合作原则，在共建“一带一路”沿线国家搭建起了一座人文交流的桥梁。

联合国教科文组织前总干事博科娃说：“在漫长的岁月里，从西安到威尼斯，经过撒马尔罕和巴格达，丝绸之路讲述了一个个文明交流互鉴、推动人类进步的故事。丝绸之路也提醒着我们，孤立的文化无法兴旺发达，不同文明之间相互影响、相互滋养，越包容越强大。”

同舟共济 共克时艰

疫情防控期间，中国埃及泰达苏伊士经贸合作区招商引资持续进行，给当地复工和就业带来示范作用；连接柬埔寨首都金边和西哈努克港的金港高速公路穿越田野山丘，初具规模；印尼雅万高铁终点站德卡鲁尔车站站房主体结构顺利封顶；数百万吨防疫物资和民生用品从吉布提多哈雷港经由亚吉铁路运往非洲各地……

中国商务部数据显示，自2013年中国提出“一带一路”倡议以来，中国与“一带一路”沿线国家货物贸易累计达9.2万亿美元。面对疫情挑战，“一带一路”合作彰显强大韧性。今年一季度，中国与沿线国家货物贸易额达2.5万亿元，同比增长21.4%。巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多认为，当前，国际社会面临巨大挑战，丝路精神尤显珍贵，“参与共建‘一带一路’是共同应对危机的良方”。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱认为，深度参与共建“一带一路”，对非洲国家在后疫情时代实现经济复苏及可持续发展意义重大，以共商共建共享为原则的这一倡议将成为协调各国力量、共同应对挑战的重要机制。

截至2021年1月，中国与140个国家和31个国际组织签署了205份共建“一带一路”合作文件。传承古丝绸之路精神，共商“一带一路”建设，是历史潮流的沿续，也是面向未来的正确抉择。人们相信，各国人民都应该拥有一个更加美好的未来，共建“一带一路”一定会迎来一个更加美好的世界。

（本报北京、里约热内卢、曼谷、雅加达、约翰内斯堡5月13日电 记者冯雪珺、李晓骁、孙广勇、徐伟、邹松）

《 人民日报 》（ 2021年05月14日 03 版）

(责编：胡永秋、牛镛)