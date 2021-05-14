人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

鲜活的中国发展经验（国际论坛）

孔苏埃洛·梅西亚
2021年05月14日05:26 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在不断实现自身发展的同时，中国也将给世界各国带来新的机遇，促进发展中国家可持续发展

　　

　　我从小就对中国充满兴趣，一直想了解这个美丽的国家，总是让母亲给我购买有关中国的书籍。在安第斯大学学习期间，我参与过对社会主义市场经济的研究。1994年以来，我更加深入地研究中国问题。

　　30多年前我第一次到中国。我想多了解中国百姓的生活，于是就去普通人家做客，去农村的谷物仓库参观。我曾坐在麻袋上，用手比画着与当地农民交谈。消除贫困是世界性难题。上世纪70年代末，中国农村贫困人口仍比较多。改革开放以来，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困。今年初中国宣布脱贫攻坚战取得全面胜利，这标志着中国解决贫困难题的成就领先世界。

　　我最近一次访华是在2017年。令我印象深刻的是，中国的交通十分便利，高速公路、铁路等四通八达。位于江苏省的丹昆特大桥全长超过160公里，上海磁悬浮列车设计最高运行时速430公里。我还看到许多高层建筑物、大型购物中心、经济开发区、绿化良好的城市公园。与首次访问时相比，中国已经发生了翻天覆地的变化。

　　中国建立起社会主义市场经济体制，鼓励一部分地区和一部分人先富起来，然后带动全社会逐步走向共同富裕。中国提出了共建“一带一路”倡议，这对沿线国家和地区基础设施建设、世界经济发展都有非凡的意义。

　　近年来，中国及时转变发展方式，把保护绿水青山放在优先地位，大力发展清洁能源，已成为全球最大可再生能源生产国。中国承诺力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，这是一个很宏伟的目标。实现这一目标，将意味着中国这个世界上最大的制造业国家将取得新的巨大成就。

　　中国出口辐射范围广，本身也是巨大的市场，中国经济发展将为世界经济复苏和增长增添动力。在不断实现自身发展的同时，中国也将给世界各国带来新的机遇，促进发展中国家可持续发展。

　　中国发展的鲜活经验，促成我在2017年完成了第一本关于中国的书——《一个给人启迪的国度——中国的辉煌》。目前，我正在构思关于中国改革开放的书。我十分期待再次访问中国。

　　（作者为哥伦比亚桑坦德学术协会会员、《一个给人启迪的国度——中国的辉煌》作者）


　　《 人民日报 》（ 2021年05月14日 03 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部