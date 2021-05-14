孔苏埃洛·梅西亚

在不断实现自身发展的同时，中国也将给世界各国带来新的机遇，促进发展中国家可持续发展

我从小就对中国充满兴趣，一直想了解这个美丽的国家，总是让母亲给我购买有关中国的书籍。在安第斯大学学习期间，我参与过对社会主义市场经济的研究。1994年以来，我更加深入地研究中国问题。

30多年前我第一次到中国。我想多了解中国百姓的生活，于是就去普通人家做客，去农村的谷物仓库参观。我曾坐在麻袋上，用手比画着与当地农民交谈。消除贫困是世界性难题。上世纪70年代末，中国农村贫困人口仍比较多。改革开放以来，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困。今年初中国宣布脱贫攻坚战取得全面胜利，这标志着中国解决贫困难题的成就领先世界。

我最近一次访华是在2017年。令我印象深刻的是，中国的交通十分便利，高速公路、铁路等四通八达。位于江苏省的丹昆特大桥全长超过160公里，上海磁悬浮列车设计最高运行时速430公里。我还看到许多高层建筑物、大型购物中心、经济开发区、绿化良好的城市公园。与首次访问时相比，中国已经发生了翻天覆地的变化。

中国建立起社会主义市场经济体制，鼓励一部分地区和一部分人先富起来，然后带动全社会逐步走向共同富裕。中国提出了共建“一带一路”倡议，这对沿线国家和地区基础设施建设、世界经济发展都有非凡的意义。

近年来，中国及时转变发展方式，把保护绿水青山放在优先地位，大力发展清洁能源，已成为全球最大可再生能源生产国。中国承诺力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，这是一个很宏伟的目标。实现这一目标，将意味着中国这个世界上最大的制造业国家将取得新的巨大成就。

中国出口辐射范围广，本身也是巨大的市场，中国经济发展将为世界经济复苏和增长增添动力。在不断实现自身发展的同时，中国也将给世界各国带来新的机遇，促进发展中国家可持续发展。

中国发展的鲜活经验，促成我在2017年完成了第一本关于中国的书——《一个给人启迪的国度——中国的辉煌》。目前，我正在构思关于中国改革开放的书。我十分期待再次访问中国。

（作者为哥伦比亚桑坦德学术协会会员、《一个给人启迪的国度——中国的辉煌》作者）

《 人民日报 》（ 2021年05月14日 03 版）

(责编：胡永秋、牛镛)