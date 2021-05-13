新华社香港5月13日电（记者方栋）新加坡国立大学教授马凯硕13日在一个网上论坛中指出，全球经济受到新冠肺炎疫情的沉重打击，美国应停止对中国的地缘政治对抗，只有两国携手、加强合作，才能重振全球经济。

在团结香港基金当日举办的“团结卓尔论坛”上，马凯硕通过远程发言指出，美国前总统特朗普在执政期间发动对华贸易战，试图遏制中国发展，使两国关系显著恶化。事实证明，贸易战不仅没有削弱中国实力，更没能解决美国国内经济问题，反而还损害了美国自身利益。

“贸易战伤害了美国消费者，伤害了美国工人，伤害了美国经济。”马凯硕说，贸易战造成美国就业市场不景气、经济低迷，无助于美国劳工维持生计。

马凯硕认为，拜登政府应该停止贸易战，取消特朗普执政期间对中国产品加征的关税，扭转特朗普时代的对华政策，推动全球经济重拾增长。否则全球各地都会受到中美对抗的冲击。

马凯硕表示，亚洲各国应联合发声，呼吁中美开展合作，推动全球经济复苏，共同应对新冠肺炎疫情和气候变暖等迫切问题。

马凯硕是新加坡国立大学亚洲研究所杰出研究员，曾担任新加坡驻联合国大使。团结香港基金是香港非政府、非牟利组织，由全国政协副主席董建华于2014年11月创立并担任主席。

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