新华社耶路撒冷5月13日电（记者尚昊）以色列总理内塔尼亚胡13日表示，以色列将继续对加沙地带进行军事打击。

以色列总理办公室当天发表声明说，当天凌晨，内塔尼亚胡同美国总统拜登通电话，讨论当前巴以局势。内塔尼亚胡在通话中表示，以色列将继续采取行动，打击“巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）及加沙地带其他武装组织的军事能力”。以色列国防军同日表示，以军目前正在为地面进攻加沙地带做准备。

此外，以色列总理办公室12日晚表示，尽管考虑到国际调解的努力，但以色列安全内阁仍决定“重击哈马斯”。内塔尼亚胡12日晚表示，以色列空袭致哈马斯多名高级指挥官死亡“仅仅是个开始”，哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）“将付出沉重的代价”。

另据巴勒斯坦媒体报道，哈马斯发言人福齐·巴尔胡姆12日表示，除非以色列方面停止对位于耶路撒冷的阿克萨清真寺及谢赫杰拉地区的侵犯，否则不接受停火。

5月10日至13日，以色列与加沙地带武装爆发严重冲突。加沙地带武装人员向以方发射1600余枚火箭弹，以军展开报复行动，空袭加沙地带武装组织约600个军事目标，并打死哈马斯多名高级指挥官。目前，双方冲突已导致以方7人死亡、100多人受伤，加沙地带67人死亡、近400人受伤。

以色列媒体报道说，这是自2014年以来以色列与加沙地带武装爆发的最大规模冲突。

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