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联合国安理会就巴勒斯坦局势再次举行紧急磋商

2021年05月13日19:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国5月12日电 （记者李晓宏）联合国安理会12日就巴勒斯坦局势举行本周以来的第二次紧急磋商。中国常驻联合国代表张军作为安理会轮值主席主持会议，并作国别发言阐述中方立场。

张军表示，连日来巴勒斯坦被占领土形势持续恶化，东耶路撒冷暴力和紧张局势仍在升级，加沙地带发生激烈冲突，造成大量平民伤亡。巴勒斯坦方面多次致函安理会，要求安理会加大关注，采取行动。中方对当前巴勒斯坦形势深表关切，强烈谴责针对平民的暴力，呼吁有关各方，特别是以色列保持克制。中方敦促各方立即停止敌对行动，切实遵守联合国有关决议和国际法规定的义务，避免采取可能导致局势升级的行动。耶路撒冷老城内圣地的历史现状应得到维持和尊重。

张军强调，面对当前严峻形势，要全力推动局势降温，保护普通平民安全和权利，防止爆发全面危机。中方支持联合国为缓解紧张局势发挥更大作用。安理会负有维护国际和平与安全的首要责任，应当发出一致声音，重申对“两国方案”的承诺，践行维护国际和平的使命。

(责编：崔越、刘慧)

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