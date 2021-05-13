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日本首相菅义伟重申奥运会将会如期举办 医学专家说无法确定

2021年05月13日18:59 | 来源：新华社
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　　新华社东京5月13日电（记者王子江 姜俏梅）日本首相菅义伟13日重申了东京奥运会将如期举办的决心，不过日本政府新冠专家小组负责人尾身茂在国会表示，他无法确定奥运会能否举行。

　　菅义伟是当天在首相府会见千叶县知事森田前时作上述表示的，据日本放送协会（NHK）报道，两人在会谈时谈到了奥运会能否举行和疫苗接种的问题，森田前在会见后向记者透露，他向首相询问了奥运会能否举办的问题，得到了肯定的答复。

　　“我认为首相会如期举办奥运会。”森田前说。千叶县是东京之外奥运会场馆最多的地区之一，击剑、摔跤、冲浪和跆拳道比赛都将在千叶县举办。

　　1990年加入世界卫生组织，并曾担任世卫组织西太平洋区主任的尾身茂当天在日本参议院内阁委员会发言时说：“我本人无法判断奥运会是否应该举行，我也不应该决定是否应该举办奥运会。”

　　尾身茂还说，他也无法判断到本月底，日本多个地区的紧急状态是否应该解除，他说现在只能要求公众更多地配合，尽力控制感染。

　　不过，日本执政的自民党前干事长细田博之当天表示，现在应该在“竭尽全力防止感染的情况下，为东京奥运会做准备”。

　　曾经担任过日本政府内阁官房长官的细田博之在自民党的一次会议上表示：“现在全世界很多人都在希望奥运会停办，但我希望奥运会能够以某种方式取得成功。”

　　细田博之还说，日本有举办奥运会的成功经验，如果这次的东京奥运会无法举行，对于全体国民来说，造成的社会、经济和心理的打击将极为巨大。因此，日本应该采取最大努力，在防止疫情的情况下保证奥运会的成功。

　　自民党现任干事长二阶俊博上个月曾表示：“如果因为举办奥运会导致病毒传播，我不知道举办奥运会还有什么意义。”

(责编：崔越、杨牧)

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