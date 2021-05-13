顾默中

今年是中国同多米尼加建交三周年。三年前，多米尼加成为中国在拉美和加勒比“朋友圈”的新伙伴，自此开启了中多关系发展的新篇章。短短三年时间里，双方很快从新朋友成为了好朋友，以只争朝夕、厚积薄发的劲头共同推动双边关系快速发展，各领域合作交流迸发出巨大热情和强大活力，取得了累累硕果。

三年来，双方政治互信不断加强。尽管百年一遇的新冠疫情暂时阻碍了双方互访，但中多关系并未“停摆”反而加速发展。两国领导人通过互致函电等方式保持高层交往，为双边关系发展引领方向。面对疫情肆虐，中多相互支持、共克时艰，中方向多方提供的多批次新冠疫苗及各类抗疫物资远跨重重山海的阻隔，传递守望相助的患难真情。多总统阿比纳德尔、副总统培尼亚等高层以带头接种的实际行动为中国疫苗投下信任票，多民众通过社交平台热议感谢中方驰援，两国友谊在共同的抗疫斗争中得到巩固和升华。

三年来，双边贸易快速增长，务实合作日益活跃。2020年中多双边贸易额达27.9亿美元，近三年双边贸易年均增速为14%，中国已成为多最主要贸易伙伴之一。疫情期间，中多以共建“一带一路”为引领，创新交往模式，合作“热度”不减。中多签署多牛油果输华质检协议，多4家本土雪茄企业同中方签订销售合同，多方以线上方式积极参与第三届中国国际进口博览会，越来越多的多米尼加优质特色产品开始摆上中国家庭的餐桌。双方还签署新一轮经济技术合作协定，助力多经济社会发展。

三年来，双方人文交流方兴未艾。湖南省与江苏省南京市秦淮区分别与多米尼加首都圣多明各市与萨马纳市线上结好。各领域各层级“云交往”活动进一步拉紧两国民心相通纽带。中国“欢乐春节”线上庆祝节目在多热播，在当地持续掀起“中国文化热”。中国继续保持多在亚洲的第一大游客来源国地位，越来越多的中国民众将多米尼加这颗中美洲加勒比地区的璀璨“明珠”作为心目中的“诗和远方”。

结交一言重，相期千里至。相信中多在相互尊重、平等互利基础上，以建交三周年为契机不断激发合作潜力，释放发展活力，催生前进动力，推动双边关系不断取得新的更大发展。愿中多关系如美凌格舞般欢快热烈，似朗姆酒般历久弥香，希中多友好合作如加勒比的骄阳椰林般充满活力、硕果累累！

(责编：崔越、刘慧)