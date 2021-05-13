新华社哈瓦那5月12日电（记者朱婉君）作为古巴疫情最严重的地区，首都哈瓦那12日启动该国自主研发的候选新冠疫苗“阿夫达拉”和“主权02”的接种工作。

70岁的哈瓦那市民罗兰多·佩雷格林当天注射第一剂“阿夫达拉”后告诉记者，古巴当前疫情形势依然复杂，本土新冠疫苗为民众抗疫带来了希望。

古巴公共卫生部12日表示，即日起至8月，哈瓦那将有超过170万人陆续接种“阿夫达拉”和“主权02”。从5月中下旬起，圣地亚哥、马坦萨斯等其他疫情较为严重的省份也将开始接种这两款候选疫苗。

负责联系、登记居民信息的社区志愿者伦西·阿尔科莱亚告诉记者，哈瓦那当地民众接种本土新冠疫苗的积极性普遍很高。

古巴公共卫生部日前表示，“主权02”和“阿夫达拉”即将完成Ⅲ期临床试验，与此同时需先为疫情最严重的哈瓦那部分地区民众和全国超过47万名医护人员接种这两款疫苗。如果Ⅲ期临床试验和优先接种均告顺利，届时将启动全国大规模接种。

据古巴媒体报道，古巴正同时研发5款候选新冠疫苗，其中“主权02”和“阿夫达拉”有望成为拉美地区最先投入使用的自主研发新冠疫苗。

据古巴公共卫生部12日公布的数据，古巴累计新冠确诊病例119375例，累计死亡病例768例。

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