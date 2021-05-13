近日，中国侨联办公厅印发通知，为大力营造侨心向党、侨界共庆建党百年的浓厚氛围，中国侨联于2021年5月-7月组织开展“追梦中华·百年赤子心”全球华侨华人短视频征集展示活动。

通知对活动进行了安排，5月-7月，中国侨联面向广大归侨侨眷、海外侨胞和社会各界，广泛征集反映侨与中国共产党故事的短视频，绘就侨心向党、同心筑梦的生动画卷。7月，中国侨联将在北京举办“追梦中华·百年赤子心”全球华侨华人短视频征集展示活动展映会，对优秀原创作品进行展映，对优秀组织单位进行鼓励。

通知对短视频标准作出了说明：一是要求内容紧扣主题，时长5分钟以内，立意明确、画面清晰，可采用多种拍摄手段，故事短片、纪录短片、采访片段、短篇动画等均可。二是要求高清MP4格式，大小不超过200MB；视频画面干净，不带角标、台标、水印或logo等元素。6月30日前，将投稿内容发送到中国侨联信息传播部宣传处邮箱（xcc@chinaql.org）。

通知要求各省级侨联组织积极参与短视频征集展示活动，广泛发动基层侨联组织、海外侨（社）团、归侨侨眷和海外侨胞制作或推荐相关主题短视频作品，做好宣传报道工作，营造侨界共庆建党百年的浓厚氛围。

(责编：崔越、刘叶婷)