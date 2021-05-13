人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

奥地利总理库尔茨接受调查

2021年05月13日13:08 | 来源：新华社
小字号

　　新华社维也纳5月12日电（记者于涛）奥地利总理库尔茨12日表示，自己正接受奥地利经济与腐败检察官办公室的调查，但他不会因此辞职。

　　库尔茨在当天内阁会议前宣布，他与其幕僚长博内利因涉嫌向负责调查“伊维萨岛丑闻”的议会委员会提供虚假陈述，现已被经济与腐败检察官办公室列为犯罪嫌疑人接受调查。

　　据奥地利媒体报道，在接受关于奥地利国家投资公司一项重要人事任命问题的质询时，库尔茨的回答是“不知情”，而反对党对照其他材料得出的结论是库尔茨“知情”，因而向经济与腐败检察官办公室提出指控。

　　库尔茨表示，他刚刚被告知初步调查程序，但即使经济与腐败检察官办公室提起刑事诉讼，他也不会辞职。

　　据媒体报道，2019年5月在西班牙伊维萨岛一处豪华别墅内，时任奥地利副总理和自由党主席的施特拉赫涉嫌与俄罗斯富商“利益输送”的视频曝光而被迫辞职。时任总理库尔茨随即宣布结束人民党和自由党的执政联盟，提前举行大选。之后库尔茨因议会通过对其不信任案遭罢免。在2019年9月提前举行的国民议会选举中，人民党获胜成为国民议会第一大党，之后库尔茨再次出任总理。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部