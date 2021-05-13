新华社维也纳5月12日电（记者于涛）奥地利总理库尔茨12日表示，自己正接受奥地利经济与腐败检察官办公室的调查，但他不会因此辞职。

库尔茨在当天内阁会议前宣布，他与其幕僚长博内利因涉嫌向负责调查“伊维萨岛丑闻”的议会委员会提供虚假陈述，现已被经济与腐败检察官办公室列为犯罪嫌疑人接受调查。

据奥地利媒体报道，在接受关于奥地利国家投资公司一项重要人事任命问题的质询时，库尔茨的回答是“不知情”，而反对党对照其他材料得出的结论是库尔茨“知情”，因而向经济与腐败检察官办公室提出指控。

库尔茨表示，他刚刚被告知初步调查程序，但即使经济与腐败检察官办公室提起刑事诉讼，他也不会辞职。

据媒体报道，2019年5月在西班牙伊维萨岛一处豪华别墅内，时任奥地利副总理和自由党主席的施特拉赫涉嫌与俄罗斯富商“利益输送”的视频曝光而被迫辞职。时任总理库尔茨随即宣布结束人民党和自由党的执政联盟，提前举行大选。之后库尔茨因议会通过对其不信任案遭罢免。在2019年9月提前举行的国民议会选举中，人民党获胜成为国民议会第一大党，之后库尔茨再次出任总理。

(责编：燕勐、刘叶婷)