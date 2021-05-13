据法新社德黑兰5月10日报道，伊朗5月10日表示，如果与世界大国就其核计划举行的谈判继续在“正轨”上进行，它可能会延长一项允许联合国核查人员监督该国一些关键活动的协议。

国际原子能机构（IAEA）正在主持谈判，旨在让美国重返伊核协议，同时取消制裁，使伊朗重新全面履行其核义务。

伊朗今年2月与国际原子能机构达成的协议将于本月晚些时候到期，这可能会阻碍目前在维也纳举行的核谈判。

报道称，伊朗外交部发言人哈提卜扎德说，“如果谈判处于正轨，德黑兰也予以同意”，5月21日（上述协议到期）之后的一个方案可能是延长协议。

他说：“由于我们不急于结束这些会谈，也不允许他们一拖再拖……我们不希望任何日期阻止我们的谈判团队精准执行德黑兰的指示。”

今年2月达成的“临时解决方案”允许联合国核查人员进入伊朗申报的核设施。

报道还称，但伊朗已暂停所谓的“自愿透明措施”，不允许核查人员进入非核设施。

伊朗首席核谈判代表阿拉格希7日说，他希望目前在维也纳的谈判能够“在尽可能短的时间内”取得结果。

报道称，阿拉格希说，美方“表示愿意取消很大一部分制裁”。但他补充说，美方做得还不够。

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