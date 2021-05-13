人民网华盛顿5月12日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间5月12日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊32807899例，死亡583547例。过去24小时，美国新增确诊39136例，新增死亡813例。

美国疾控中心免疫实践咨询委员会12日投票赞成，美国12岁至15岁的青少年可以接种辉瑞新冠疫苗。当天的投票结果为14赞成，0票反对。此前，美国食品和药物管理局10日授权青少年群体接种辉瑞新冠疫苗。从11日开始，佐治亚州、特拉华州、阿肯色州等一些州开始对这一年龄段的青少年接种新冠疫苗。而美国疾控中心免疫实践咨询委员会投下赞成票，标志着全美各地将于13日开始对青少年群体大规模接种新冠疫苗。

美国总统拜登鼓励父母让适龄青少年接种新冠疫苗。他说，从13日开始，美国将有1.5万家药店可以为12岁至15岁青少年接种新冠疫苗，同时疫苗还将分发到各地的家庭医生和儿科医生。美国疾控中心主任瓦伦斯基11日表示，到秋天，美国应当完全开放学校，学生们可到校学习。

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