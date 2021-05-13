俄罗斯鞑靼斯坦共和国首府喀山一所中学日前发生枪击事件，促使俄总统普京下令收紧枪支管控。

喀山市第175中学11日发生枪击，7名未成年人和两名成年人死亡，数十人受伤，其中一些人伤势严重。

19岁嫌疑人伊利纳兹·加利亚维约夫遭拘押。据媒体报道，一名俄罗斯议员透露，枪手使用的是一款半自动猎枪，这款枪售价约为2万卢布（约合1732元人民币），加利亚维约夫有持枪证。

一名青少年2018年持同款猎枪袭击克里米亚半岛东端的刻赤工学院，造成20人死亡，接着开枪自杀。俄罗斯网站Guardinfo.online报道，枪手背着装有猎枪的帆布包轻而易举经过一名上了年纪的看门人，混进校园。

俄罗斯持枪规定严格，因而校园枪击较为罕见。但喀山学校枪击事件凸显枪支管控方面亟待解决的问题。

克里姆林宫说，国民近卫军必须查清俄罗斯境内可注册用于狩猎的枪支状况。

国民近卫军去年1月说，大约400万俄罗斯人合法持有660万支枪。政界人士认为，需要优化对持枪者和枪支销售状况的数据收集。一些议员呼吁建立线上数据库，一些议员建议提高持枪年龄门槛。

据英国广播公司报道，在俄罗斯获得持枪证需精神科、眼科医生提供证明并完成安全用枪课程。另外，持枪者需具备一个放枪的保险箱并接受警察检查。

俄罗斯议员维塔利·米洛诺夫呼吁对持枪者定期做精神科检查，一年多次。他认为，还应定期抽查持枪者是否使用毒品。

按英国广播公司的说法，俄罗斯枪支黑市规模大。另外，橡胶子弹枪等非致命性枪支多，容易被人改装成致命性枪械。

俄罗斯国家杜马、即议会下院主席维亚切斯拉夫·沃洛金说，鞑靼斯坦共和国的学校安保强于其他地区，但一些年轻人被“极端团体”蛊惑。（陈丹）（新华社专特稿）

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