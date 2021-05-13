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美国拘捕非法越境人员数量创15年新高

2021年05月13日08:23 | 来源：新华网
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　　美国海关与边境保护局11日公布的数据显示，执法人员4月在美国南部边境拘捕非法入境人员超过17.8万人，创15年来新高。

　　海关与边境保护局说，他们4月在南部边境拦截178622人，比3月增加5000多人，是去年4月的10倍以上。

　　数据显示，成年人单独行动的约11.1万多人，环比增加10%；举家行动的超过5万人，并且通常带着年幼的儿童，环比减少8%；未成年人单独越境的人数有所下降，从3月的近1.9万降至4月的约1.7万。

　　海关与边境保护局代理局长特洛伊·米勒说：“我们继续看到大量非法移民试图经由西南边界涌入美国。”

　　海关与边境保护局说，在遭拦截的非法入境人员中，62.5%被美方依据新冠疫情防控规则驱逐出境。这一机构没有说明另有多少人被美方依据其他法规驱逐出境，以及最终有多少人被允许留在美国。

　　随着美国民主党籍总统约瑟夫·拜登放宽前任特朗普政府对移民所作限制，近来试图非法入境的移民数量明显增加，其中多数来自中美洲。美方拦截的非法移民中，五分之四来自墨西哥、危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多。（郭倩）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、刘叶婷)

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