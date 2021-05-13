高轶军

美国会众议院共和党团12日开会决定，罢免反对前总统特朗普的怀俄明州众议员切尼的“党内领导职务”。此前，这位影响力很大的前副总统女儿多次公开呼吁共和党与特朗普“一刀两断”，并誓言将继续反对那位“满嘴谎言”的前总统重返政坛。

切尼曾是众议院共和党第三号人物，排名在少数党领袖麦卡锡和党鞭斯卡利斯之后。可是切尼在特朗普的弹劾案中支持民主党，结果在党内遭到了特朗普及其支持者的“政治群殴”。不过，这位众议员始终拒绝服软，但是也反对另建新党或加入民主党。

在今年一月的特朗普二度被弹劾期间，切尼和其他9名共和党众议员一道支持民主党的弹劾案，今年二月，切尼已遭遇了一次党内信任危机，但在共和党高层的支持下暂时过关。随后，因为她继续高调反对特朗普，最终失去了自己在党团内的领导地位。

值得注意的是，大多数共和党众议员目前仍希望通过打特朗普牌，在2022年的中期选举中夺回众议院控制权。美国参议院共和党人中也有很多特朗普铁杆，其中最忠诚的是南卡州参议员格莱汉姆。他认为，如果共和党与特朗普“分手”将失去一半支持者。

在切尼遭遇党内同僚围攻时，另外100多名共和党前高官发表公开信声称，如果共和党继续与特朗普为伍就会另组新党。这些共和党人包括前州长、前众议员、联邦环保局长、前国土安全部长等。年初，特朗普也曾不止一次威胁要带领支持者另组新党。

有望接替切尼的是在2019年弹劾案中积极捍卫特朗普的纽约州众议员斯泰凡尼克。与出身保守派政治世家的切尼相比，斯泰凡尼克政治影响力较小，更谈不上符合传统的共和党价值观，但此人就一个优点：对特朗普忠心耿耿，因此颇受后者青睐。

时至今日，特朗普依然拒绝承认自己在2020年总统大选中失利，并继续散布有关大选舞弊的虚假信息。本周早些时候，特朗普离开佛罗里达前往更靠近华盛顿的新泽西州居住，这说明他还希望自己有朝一日能重返政坛，但不可能继续和前副总统彭斯合作了。

现在，有44%的共和党支持者声称，他们支持特朗普而不是共和党，但也有50%的人强调，共和党比特朗普更重要。共和党到底要不要继续跟着特朗普走，在切尼被剥夺共和党内领导权后，这个问题将变得愈加突出。如双方不妥协，美国政治版图可能会改变。

美国总统拜登此前表示，共和党正在经历一场“小革命”。他认为，美国需要共和党，需要两党体制，但共和党应真正成为代表美国人民利益的政党。参议院民主党领袖舒默则称赞切尼不畏强权，勇于揭露真相。2022年中期选举将让美国党争白热化。

(责编：苏缨翔、常红)