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伊朗外长表示伊朗准备好和沙特建立“紧密关系”

2021年05月13日08:22 | 来源：新华社
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　　新华社大马士革5月12日电（记者汪健 郑一晗）伊朗外长扎里夫12日在叙利亚首都大马士革表示，伊朗与沙特阿拉伯进行了一些接触，伊朗已准备好和沙特建立“紧密关系”。

　　扎里夫当天到访叙利亚，并与叙总统巴沙尔·阿萨德、外长梅克达德举行会谈，内容涉及双边关系、叙利亚政治进程、伊核问题谈判、地区局势等。双方在会谈中谴责以色列近期对巴勒斯坦采取的相关行动。

　　扎里夫在与梅克达德会谈后举行的记者会上说，伊朗准备好与沙特建立“紧密关系”，叙利亚也对阿拉伯国家间展开合作持欢迎态度。他表示，伊朗与沙特进行了一些接触，伊方希望相关接触有助于两国加强合作，以实现地区稳定。

　　扎里夫强调即将举行的叙利亚总统选举的重要性，表示伊朗已准备好成为本次选举的观察员。他还说，在获得叙方同意后，伊朗将在叙北部阿勒颇省首府阿勒颇市开设总领馆，以加强双边经贸合作。

　　梅克达德表示，叙方支持伊朗在伊核问题相关谈判中的诉求；长期以来，叙利亚和伊朗为弥合各阿拉伯、伊斯兰国家间的立场而努力，叙方“欢迎朝这个方向迈出的任何一步”。

　　2016年1月，沙特以涉嫌从事恐怖主义活动为由处死多名囚犯，其中包括一名知名什叶派宗教人士，引发伊朗民众抗议，沙特驻伊朗使领馆遭抗议民众冲击，沙特与伊朗随后断交。2011年叙利亚危机爆发后，叙利亚和沙特关系迅速走低，2012年沙特切断两国外交关系。

　　5月10日，伊朗外交部发言人哈提卜扎德证实，伊朗与沙特日前举行了会谈，重点讨论双边关系和地区问题。他表示，消除紧张局势和建立两国关系对两国和海湾地区都有利。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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