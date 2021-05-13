人民网约翰内斯堡5月12日电 （记者王磊、韦冬泽）得益于新订单及产量强劲增长，4月份南非制造业飙升至近九年来最高水平。IHS-Markit发布的数据显示，南非制造业采购经理人指数（PMI）由3月份的50.3上升至4月份的53.7。IHS-Markit经济学家戴维·欧文表示，4月份PMI数据表明南非经济正在加速复苏。

推出“经济复苏计划”应对疫情影响

为了应对本国经济“技术性衰退”，南非政府于去年10月中旬推出经济复苏计划，首要任务是解决就业问题，通过招聘学校助教、市政工人、卫生工作者等，创造80万个就业机会。南非总统拉马福萨透露，共有11个国家部门和全部9个省份地方政府负责实施上述就业刺激计划。截至12月初，已有超过40万个就业岗位得到支持。

其次是加大基础设施投资。这一领域在吸引投资和刺激经济增长、带动其他行业发展、直接和间接创造可持续就业机会等方面具有巨大潜力。

南非政府计划未来4年在基础设施领域投资超过1万亿兰特（1美元约合14兰特），在创造就业机会的同时，带动其他行业发展，推动经济可持续发展。南非将重点整修铁路公路，并建设更多住房、学校、医院和用水设施。

南非一直面临严重的电力供应难题。为了帮助经济复苏，南非政府进一步提升能源供应能力，加快实施综合资源计划，大幅增加可再生能源、电池储存和天然气技术的贡献。南非政府还与更多独立发电厂达成并网协议，紧急采购电力，力争在两年内实现充足安全可靠的电力供应。

南非经济正稳步恢复

南非经济基础相对扎实，随着南非全国封锁及限制措施逐步解除和经济活动恢复，以及经济复苏计划发挥作用，2020年第四季度南非实际GDP增长1.5%，年化季率为6.3%，超过此前市场预期的5%。

评级机构穆迪5月7日发表声明称“南非评级没有更新”，跳过南非信用评级定期审查，同日南非兰特强劲上涨，达到自2020年1月以来最高点。兰特兑美元汇率上涨0.15％至14.08，已恢复至新冠肺炎疫情暴发前水平。

经济学家表示，鉴于南非增长前景改善、税收收入好于预期以及财政整顿保持不变，预计穆迪并不会进一步下调南非评级。

根据南非财政部、央行等部门对2021年南非经济发展前景的预测，在疫情逐步缓解的前提下，2021年南非GDP有望实现显著增长，涨幅预计在2.5%至5%之间，但南非经济表现则可能需要几年时间才能恢复到疫情暴发前的水平。

“绿色”是南非经济未来的关键词

绿色能源正在成为南非经济复苏的强劲动力。南非计划采购2.6吉瓦清洁能源项目，开启了该国第五个可再生能源招标窗口期。来自沙特的电力公司日前宣布耗资116亿兰特在北开普省开发100兆瓦聚光太阳能发电站，将为当地创造至少2000个直接就业机会。中国龙源电力南非公司在北开普省投资建造的总发电量24.45万千瓦的风力发电项目每年可为当地供应稳定的清洁电力约7.6亿千瓦，满足当地30万户居民的用电需求。

DHL全球货运南非公司的总经理克莱门特·布兰克则极为看好新能源汽车在南非乃至非洲大陆的未来。他认为非洲企业需要认识到汽车的未来就是互联、自动驾驶、共享和电动（CASE）。除了可以降低化石燃料依赖和废气排放，新能源汽车的本地化生产还可以有效弥补南非在高附加值部件生产方面的短板。

第四次工业革命离人们越来越近。移动办公、线上教学、电子购物等相关行业和平台得到迅猛发展，有研究人员甚至称“新冠疫情是第四次工业革命的案例研究”。3D打印制造防疫物资，机器人为医院、机场消毒，虚拟现实、人工智能、大数据等各种技术被用来与疫情抗争。全球知名制药公司西普拉南非公司的CEO保罗·米勒表示，疫情结束后人们是否还能适应以前的生活，第四次工业革命正在离人们越来越近。

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