新华社华盛顿5月12日电（记者邓仙来 徐剑梅）美国国会众议院共和党人12日以破坏党内团结为由，罢免众议院共和党三号人物莉兹·切尼众议院共和党会议主席的职务。切尼曾屡次公开抨击美国前总统特朗普有关2020年总统选举存在大规模舞弊的言论。

众议院共和党人当天召开闭门会议，以口头表决的方式罢免了切尼众议院共和党会议主席的职务。虽然切尼被罢免领导职务，但她仍是共和党籍联邦众议员，仍能在2022年美国中期选举中谋求连任。

据美国媒体报道，切尼在口头表决前仍坚持自己的立场，称共和党人不能让特朗普“拖我们的后腿”，不能与特朗普“合谋破坏我们的民主制度”。切尼在表决后对媒体记者表示，共和党人不能在相信特朗普有关2020年总统选举的“弥天大谎”的同时又拥护美国宪法，她将“尽一切可能”确保特朗普无法再次入主白宫。

特朗普在切尼被罢免后发表声明，称切尼为民主党的诸多政策提供依据，危害共和党利益且对美国“没做任何好事”。

切尼被罢免后不久，纽约州共和党籍联邦众议员爱丽丝·斯蒂芬尼克致信众议院共和党人，自荐接任众议院共和党会议主席职务。

切尼现年54岁，是美国前副总统迪克·切尼的女儿。在众议院今年1月以“煽动叛乱”为由弹劾特朗普的过程中，切尼是投票赞成弹劾的10名共和党人之一。

(责编：燕勐、刘叶婷)