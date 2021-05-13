人民网联合国5月12日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表团发言人12日就美国、英国、德国伙同个别国家和非政府组织举办所谓中国新疆人权状况边会表示强烈谴责和坚决反对。发言人指出，这场边会充斥着谎言和虚假信息，是美国等少数国家的又一次拙劣表演，进一步暴露了他们以疆制华、搞乱中国的政治图谋，遭到了广大会员国的坚决抵制，是一场彻头彻尾的政治闹剧。

发言人强调，这场会议充满政治动机。美国等西方国家口头讲的是“新疆人权”，心里想的是“以疆制华”；先作“有罪推定”，再去编造证据。这套把戏在世界上已经表演了多次。狼子野心，路人皆知。

发言人指出，美国等会议合办方根本不关心新疆人权状况。1990年至2016年底，新疆发生了数千起暴恐事件，造成数百人死亡、数千人受伤。那时候美国等少数国家对新疆人权漠不关心，对恐怖分子滥杀无辜坐视不理。如今，在中方积极努力下，新疆4年多再未发生暴恐事件，社会安全稳定，人民安居乐业。这些国家反倒说“新疆人权状况恶化”了。这是何等荒谬！事实就摆在面前：新疆300多万贫困人口已经全部脱贫；建有2.4万多座清真寺，平均每530位穆斯林就一座；使用7种语言开展中小学教育，5种少数民族语言播出电视广播节目。面对新冠肺炎疫情，新疆人口2500多万，累计确诊980例，治愈977例，死亡3例。而美国病亡近60万，英国病亡逾12万，德国病亡超8万。没有人的生命权和发展权，何谈人权？这些国家有什么资格在此批评新疆人权状况？

发言人表示，所谓新疆存在“种族灭绝”“强迫劳动”“系统性性侵与虐待”等都是谎言。种族灭绝是公认的严重国际罪行，任何国家、组织和个人都没有资格和权力随意认定。过去40多年来，新疆维吾尔族人口从555万人上升至1280万人，增长了一倍多，哪来的“种族灭绝”？新疆棉花机械采摘率已达70%，采棉花工作机会少、报酬高，竞争激烈，哪里需要“强迫劳动”？中国是世界上最安全的国家，任何刑事犯罪、职务犯罪都会受到法律严惩，所谓“系统性性侵与虐待”不仅是造谣，更是无耻。

发言人指出，谎话连篇、应该反思的恰恰是会议主要合办方。是美国，基于谎言在伊拉克、利比亚、叙利亚发起战争，大规模杀害穆斯林。是英国，数百年殖民期间在世界各地犯下无数屠杀罪行，在南非的世界上第一个集中营就打下了大英帝国的可耻烙印。是德国，在二战期间对600多万犹太人实施大屠杀，给世界留下了“种族灭绝”的可怕遗产。这些国家犯下的恶行，世界不会忘记。

发言人指出，新疆是个美丽的地方，新疆各族人民的生活会越来越好。中国在涉疆问题上立场坦荡光明。今年3月，包括穆斯林国家在内的64国在人权理事会作共同发言，支持中国新疆政策。中国新疆的大门是敞开的。2019年，超过2亿中外游客到新疆旅游。过去几年有100多个国家的1200多名外交官、记者、学者等参访新疆。我们欢迎所有人访问新疆，但反对基于谎言和有罪推定式的所谓调查。

发言人强调，中方捍卫国家主权、安全和发展利益的决心坚定不移，反对任何国家、任何势力、任何人借新疆问题干涉中国内政、阻扰中国发展的决心坚定不移。如果有人想要“以疆制华”、搞乱中国，这种图谋不会得逞，注定失败。

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