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克罗地亚国家广播电视台开播“魅力北京”系列纪录片

2021年05月13日07:16 | 来源：新华网
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　　新华社萨格勒布5月12日电（记者高磊）当地时间12日晚，由中国北京市人民政府新闻办公室、北京广播电视台打造的“魅力北京”系列纪录片在克罗地亚国家广播电视台正式开播。

　　此次播出的“魅力北京”纪录片包括《为民而商》《中关村》《昨天的故事》《自然北京》四个系列，通过讲述中国改革开放以来的科技进步和城市发展、北京文化的传承以及北京生活，展现当代北京建设成就、人文风情和自然风光。

　　克罗地亚国家广播电视台台长巴齐奇对记者表示，这是克罗地亚国家级电视台首次与北京市方面合作，落地播出中国主题的系列专题纪录片。

　　据悉，在中国驻克使馆的大力协调下，克方对此次合作十分重视，组织专人参与节目内容、技术标准、翻译等方面的工作，并将“魅力北京”作为特别节目在其台庆当周推出。节目开播前，克罗地亚国家广播电视台通过电视节目、官网及社交媒体大力宣传介绍，吸引众多当地媒体关注。

　　自2017年以来，“魅力北京”系列纪录片已陆续在德国、匈牙利、波黑等国播出，成为中国与“一带一路”沿线国家及“17+1”合作参与国文明交流互鉴的载体。

(责编：胡永秋、牛镛)

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