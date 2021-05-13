新华社联合国5月12日电 中国常驻联合国代表张军12日在联合国安理会也门问题视频公开会上发言，呼吁推动也门和平进程。

张军说，应调动一切外交努力，全力实现停火目标。马里卜军事冲突不仅导致平民流离失所，带来严重人道后果，而且加剧各方对立，破坏政治解决努力。军事手段没有出路，政治解决符合各方利益。中方支持联合国秘书长也门问题特使访问地区国家，作出斡旋努力，欢迎沙特、也门政府承诺致力于和平解决冲突，希望这些努力得到有关方面的认真回应。

张军说，应发挥地区国家作用，不遗余力推动政治谈判。政治解决要通过具体方案来实现。有关全国停火、解除对萨那机场和荷台达港口封锁、重启政治谈判的方案已经提出数月，但谈判进程一拖再拖。希望特使同地区国家密切沟通协调，找出症结所在，鼓励对也门冲突各方有影响的国家发挥更大作用。中国国务委员兼外长王毅就中东和平稳定提出了五点倡议，支持以地区国家和人民为主，推动也门等热点问题的政治解决。中方注意到近期地区国家纷纷表示致力于推进也门和平进程，相互之间有一些友好互动，希望这些积极迹象转化为对话协商、劝和促谈的具体行动。

张军呼吁加大人道投入，帮助也门人民解决燃眉之急。也门保护平民现状堪忧，饥荒风险迫在眉睫，疫情防控任重道远，石油供应很不稳定。中方呼吁捐款国尽快拨付认捐金额，维持联合国人道救援项目。冲突各方必须保障安全、不受阻碍的人道准入，确保食物、石油等商品进口渠道畅通。

张军说，多年来，中方通过双多边渠道为也门提供了大量人道援助。2017年至2020年，中方累计向也门提供超过1.17万吨粮食援助，去年以来还提供了新冠病毒核酸检测试剂、医用口罩、防护服等抗疫物资。中方愿继续为缓解也门人道危机作出贡献。

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