新华社莫斯科5月12日电（记者鲁金博）俄罗斯外交部网站12日发布消息说，俄罗斯外长拉夫罗夫与美国国务卿布林肯当天通电话，双方商定本月20日在冰岛首都雷克雅未克单独举行会晤。

消息说，拉夫罗夫与布林肯当天讨论了俄美在北极理事会框架下的合作以及俄罗斯接任北极理事会主席国的问题。双方商定20日在雷克雅未克举行的北极理事会部长级会议期间单独举行会晤，讨论双边和国际关系中的热点问题。

双方在通话中还讨论了俄美近期的沟通安排，包括美方关于举行俄美峰会的提议，并就朝鲜半岛核问题、恢复履行伊朗核问题全面协议以及战略稳定等交换了意见。

美国国务院当天在一份声明中说，布林肯与拉夫罗夫在通话中讨论了即将召开的北极理事会部长级会议以及两国在北极事务上的合作潜力，布林肯要求俄方释放两名在俄服刑的美国公民，并概述了美国对朝政策。双方表示将继续就共同关心的问题展开讨论。

美国总统拜登4月表示，他提议与俄罗斯总统普京今年夏天在欧洲举行峰会，以讨论双边关系。拜登5月初说希望能在6月访问欧洲期间与普京举行会晤。美俄关系近年来持续紧张。拜登政府上台以来，双方在军控领域实现有限合作，但在乌克兰、网络安全、人权、干预选举等问题上分歧明显，对抗加剧。（参与记者：刘品然）

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