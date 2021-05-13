本报记者 贾平凡

4月8日，美国得克萨斯州爱丁堡的一处新冠疫苗接种点。

新华社/美联

当地时间5月8日，为期两天的欧盟社会峰会在葡萄牙北部城市波尔图落下帷幕，欧盟及其成员国多数领导人就暂缓豁免新冠疫苗知识产权达成一致。各国领导人认为，新冠疫苗专利豁免问题并非当务之急，欧盟各国面临更为紧迫的问题。欧盟需要加快疫苗生产，提高疫苗产量，保证疫苗分发公正合理。他们呼吁，美国和其他新冠疫苗的主要生产国加快疫苗出口，而不是空谈放弃知识产权。

疫苗是战胜疫情的重要武器。5月11日，中国外交部发言人华春莹表示：“行胜于言。在疫苗问题上不能只是画饼充饥，望梅止渴。当务之急是拿出实实在在的疫苗来帮助发展中国家。”

呼吁加快出口

5月5日，美国贸易代表戴琦在一份声明中代表拜登政府宣布，考虑到阻断新冠病毒全球传播的迫切需要，美方将支持暂时放弃对新冠疫苗的知识产权保护。

美国抛下盟友高调宣布支持放弃疫苗专利的行为，让欧盟措手不及。“政客”欧洲版5月6日刊文，直呼美国政府抢夺了欧洲人的“道德高地”。

在日前召开的欧盟社会峰会上，欧盟及其成员国的主要领导人对新冠疫苗专利豁免一事反对之声不断，要求美国加快疫苗出口的呼声高涨。

欧洲理事会主席米歇尔表示，尽管欧盟仍然对于在WTO框架下讨论新冠疫苗的专利豁免方案“保持开放态度”，但欧盟各成员国并不认为豁免疫苗专利保护是短期内的“灵丹妙药”，并且呼吁所有“伙伴”国家加快疫苗出口。

“在短期和中期内，疫苗专利保护的豁免不会带来一剂疫苗，不会解决任何问题。” 欧盟委员会主席冯德莱恩表示，出口疫苗才是目前短期内破解疫情防控瓶颈和解决全球性疫苗缺口问题的最佳方式。

德国总理默克尔表示，既然目前大量美国人已接种了疫苗，美国应打开疫苗市场，让生产疫苗所需的原料和成分自由流动。

意大利总理德拉吉表示，在豁免新冠疫苗的专利保护之前，“应该先做其它一些更简单的事，比如取消美国首先提出、英国跟进并保持的疫苗原材料出口限制。”

“我现在明确地呼吁美国结束对疫苗以及疫苗原料的出口禁令。”法国总统马克龙在欧盟社会峰会后表示，要为贫困国家和发展中国家尽快提供更多疫苗，关键在于取消疫苗相关的出口限制，从而生产出更多疫苗。

同时，欧盟极力宣扬其疫苗出口为全球抗疫所作的贡献。“欧盟生产的4亿剂疫苗中，约50%的疫苗出口到全球近90个国家。”冯德莱恩称，事实证明，欧盟已经成为世界的“药房”。她不点名暗示美国，“其他大规模生产疫苗的地区也应通过出口分享疫苗。”

争夺道德高地

“欧盟和美国正在争夺疫苗和抗疫的话语权。”北京大学国际政治经济研究中心主任王勇在接受本报采访时表示，美国此前推行疫苗民族主义，将疫苗分配政治化，导致一些囤积的疫苗被浪费。美国宣布支持豁免新冠疫苗专利，希望借此占据道德制高点，挽回在国际上的负面形象。对此，欧盟并不买账。欧盟认为，豁免新冠疫苗专利不仅不能在短时间内解决全球疫苗生产和供应的巨大缺口，还会伤害药企研发抗疫药物的积极性，对全球抗疫情造成负面影响。

当前，发达国家和发展中国家在疫苗分配上的巨大鸿沟触目惊心。美国、欧盟等发达国家和地区也因此面临巨大的国际舆论压力。

据牛津大学数据项目“Our World in Data”的统计，全球目前已完成的疫苗接种中，83%都是在高收入及中等偏上收入的国家，低收入国家只占0.2%。在北美，每100个成年人中有48人已经打了至少一针疫苗，在欧洲则是31人。而在非洲，这一数字仅有1.3人。

在此背景下，一些国家仍将其生产的大部分疫苗供给本国居民并限制疫苗原材料出口，引发国际社会强烈不满。

英国《卫报》报道指出，英国和美国都没有正式的疫苗出口禁令，但美国依据《国防生产法》迫使疫苗生产商优先履行国内合同。至于英国，尽管其一再否认禁止疫苗出口，但其表现和美国半斤八两，且由于先前承诺的疫苗交付严重不足，还令欧盟怀疑阿斯利康公司将其在欧洲境内生产的疫苗优先提供给英国。

“因为生产能力、技术条件和运输问题，世界各国争抢和囤积疫苗的现象越来越严重。目前全球的疫苗尤其是已获世卫组织和欧美国家医卫当局批准紧急使用的疫苗很有限，疫苗严重供不应求。”东南大学文化传媒与国际战略研究院联席院长周锡生对本报表示，只有全球疫苗接种率超过70%，才能达到群体免疫的效果。如果按照目前的疫苗供给格局和数量，要让全球70%以上的人口接种疫苗，需要很长时间。这严重不利于应对新冠病毒在一些国家的变异，严重不利于全球抗疫大局。如果在疫苗分配上，不充分考虑发展中国家可及性、可负担性和分配公平性问题，彻底战胜新冠病毒将无从谈起。

尽快行动起来

5月10日，中国外交部发言人华春莹呼吁，我们希望其他有条件、有能力的国家都能尽快行动起来，争先恐后地为发展中国家更及时地提供更多的疫苗，促进疫苗在全球的公平分配和使用，杜绝囤积疫苗。

出身非洲国家尼日利亚的世贸组织新任总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉表示，虽然非洲目前所用99%的新冠疫苗是进口的，但专利可能不是关键问题。世贸组织的目标是，制定一个务实的解决方案，确保发展中国家能获得处理疫苗不平等问题的机会，同时确保不会抑制研究和创新。

“当前，全球疫苗的关键问题不是技术专利问题，而是生产分配问题，特别是保障发展中国家疫苗的可及性和可负担性。”王勇认为，为弥合发达国家和发展中国家疫苗分配的巨大鸿沟，国际社会当务之急是开展多方对话，形成关于全球疫苗生产分配的整体方案。在此过程中，世界各国尤其是有疫苗生产能力的发达国家，应支持世卫组织在全球公共卫生治理中的领导作用，做好疫苗的公平分配工作。

除了专利豁免，还有什么办法可以促进全球疫苗公平分配？英国《金融时报》说，在压力之下，美国已经准备分享其大量储备、但仍未得到其监管机构批准的阿斯利康疫苗，其他国家也可以向较落后国家提供多余的疫苗。另一个可在短期内实现的目标是相关国家放宽对疫苗及其生产原料的出口管制。制药企业向发展中国家的公司发放生产制造疫苗的许可证也是办法之一。

新加坡《联合早报》称，世卫组织主张由其协调技术转移，鼓励药企和专利持有者通过世卫组织向其他企业授权生产疫苗，同时协助培训获得授权企业的员工，“这不失为一个长期的解决办法”，因为未来极有可能出现另一种比新冠更可怕的病毒，建立一套能应对全球大流行、面向未来的国际卫生与医药合作体系刻不容缓。

周锡生认为，随着多款疫苗获得世卫组织的认可，可以预期全球的抗疫将出现新局面。如果病毒不出现大的恶性演变，通过增加疫苗接种率逐步缓解疫情并最终消除疫情的可能性是可预见的。但现在全球疫情还有很多不确定性，疫苗也并非抗疫的唯一良方。人们在接种疫苗的同时，对于其他疫情防控方式也要十分重视。

(责编：牛镛、胡永秋)