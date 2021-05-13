本报驻意大利记者 叶 琦

意大利参众两院近日表决通过了总理德拉吉提交的国家复苏计划。复苏计划总预算规模达2221亿欧元，其中1915亿欧元将来自于欧盟恢复基金。该计划草案已递交至欧盟委员会，预计意大利可在7月获得第一笔资金。

2020年意大利国内生产总值同比下降8.9%。意大利国家统计局近日公布的数据显示，疫情期间，占总人口12%的人依靠申请贷款、补贴、亲友援助等方式生活，总数达600万人；22%的人在支付账单、分期付款时遇到困难。

自去年7月欧盟恢复基金设立以来，意大利政府便着手制定复苏计划草案。按照欧盟规定，各国政府从恢复基金中得到的资金必须用于公共投资，尤其是用于绿色、教育、数字经济等优先事项。意大利复苏计划将主要在六大领域进行投资，包括数字化和创新发展、绿色革命和生态转型、交通基础设施升级以及教育研究、就业培训和卫生防疫保障等。其中约40%的预算资金用于绿色项目，约27%用于数字项目，重点包括基础设施建设、铁路系统现代化等，加速经济向低碳和高科技转型。

除复苏计划外，政府还通过一项法令，设立用于数字化、航天科技、节能环保等重要领域的专项投资基金。为解决地区经济差距、性别不平等、生产率增长疲软等长期面临的难题，意大利政府还将推进经济结构性改革。德拉吉表示，复苏计划是对未来的投资，将为年轻人提供住房和就业等福利。这一系列改革以提高经济竞争力为目标，将极大促进经济增长。

（本报罗马5月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月13日 17 版）

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