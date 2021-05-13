人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

意大利通过国家复苏计划

本报驻意大利记者  叶  琦
2021年05月13日05:50 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　意大利参众两院近日表决通过了总理德拉吉提交的国家复苏计划。复苏计划总预算规模达2221亿欧元，其中1915亿欧元将来自于欧盟恢复基金。该计划草案已递交至欧盟委员会，预计意大利可在7月获得第一笔资金。

　　2020年意大利国内生产总值同比下降8.9%。意大利国家统计局近日公布的数据显示，疫情期间，占总人口12%的人依靠申请贷款、补贴、亲友援助等方式生活，总数达600万人；22%的人在支付账单、分期付款时遇到困难。

　　自去年7月欧盟恢复基金设立以来，意大利政府便着手制定复苏计划草案。按照欧盟规定，各国政府从恢复基金中得到的资金必须用于公共投资，尤其是用于绿色、教育、数字经济等优先事项。意大利复苏计划将主要在六大领域进行投资，包括数字化和创新发展、绿色革命和生态转型、交通基础设施升级以及教育研究、就业培训和卫生防疫保障等。其中约40%的预算资金用于绿色项目，约27%用于数字项目，重点包括基础设施建设、铁路系统现代化等，加速经济向低碳和高科技转型。

　　除复苏计划外，政府还通过一项法令，设立用于数字化、航天科技、节能环保等重要领域的专项投资基金。为解决地区经济差距、性别不平等、生产率增长疲软等长期面临的难题，意大利政府还将推进经济结构性改革。德拉吉表示，复苏计划是对未来的投资，将为年轻人提供住房和就业等福利。这一系列改革以提高经济竞争力为目标，将极大促进经济增长。

　　（本报罗马5月12日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年05月13日 17 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部