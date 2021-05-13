本报布鲁塞尔5月12日电 （记者张朋辉）日内瓦消息：联合国人权专家日前发表声明称，对英国监狱严密监督中心存在的长期或无限期关押现象表示担忧。

联合国酷刑问题特别报告员尼尔斯·梅尔策在声明中说，英国监狱严密监督中心相关决策过程不透明，隔离期没有限制，重返普通监狱的程序不明确，拘留条件类似单独监禁。这与禁止酷刑及其他残忍、不人道、有辱人格的待遇和处罚的规定背道而驰，并存在任意拘留的风险。

梅尔策在声明中提到凯文·塔克拉尔的案例。塔克拉尔自2010年3月起一直被关押在严密监督中心内，但他当时尚未被定罪。“在过去的11年中，塔克拉尔每天被单独关押的时间超过22个小时，并被禁止参加常规监狱活动。他只能通过一个小洞获得食物，使用厕所时也没有任何遮蔽”。

英国自1998年起设立严密监督中心，目的是与一般监狱中的普通囚犯相区分。据报道，严密监督中心每增加一名囚犯，监狱将额外获得10万英镑资金。梅尔策指出，这会导致以经济诱因将囚犯送往严密监督中心并长期关押。他敦促英国政府对严密监督中心展开独立审查，但迄今未得到任何回应。

《 人民日报 》（ 2021年05月13日 17 版）

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