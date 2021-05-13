新华社联合国5月11日电 （记者尚绪谦）联合国经济和社会事务部11日发布报告说，鉴于世界两大经济体美国和中国经济复苏势头强劲，将2021年世界经济增长预期从年初预测的4.7%上调至5.4%。

这份名为《2021年世界经济形势与展望》的年中更新报告将2021年中国经济增长预期从年初预测的7.2%上调至8.2%，将美国经济增长预期从3.4%上调至6.2%，将欧元区经济增长预期从5.0%下调至4.2%。

报告预计，2021年发达经济体将增长5.0%，发展中经济体将增长6.1%，最不发达经济体将增长4.0%。

报告领衔作者哈米德·拉希德在新闻发布会上说，由于新冠肺炎疫情的不确定性，联合国对世界经济复苏仅表示谨慎乐观。

报告认为，对大多数国家来说，疫情远未结束，最脆弱经济体将面临长期经济困境，许多发展中国家的经济产出要到2022年或2023年才能恢复到疫情前水平。

报告还显示，新冠肺炎疫情使约1.14亿人陷入极端贫困，需要采取有针对性的政策和措施。

《 人民日报 》（ 2021年05月13日 17 版）

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