本报驻巴西记者 朱东君

巴拿马运河管理局日前表示，运河已经开始去碳化运营，目标是到2030年实现碳中和。巴拿马运河管理局局长巴斯克斯表示，管理局正在研究如何将减碳应用在运河的日常运营中，“这是一项战略任务，对运河的长期运营和可持续发展至关重要。”

巴拿马运河管理局计划采取的脱碳措施包括船只使用清洁能源、使用电动汽车、利用光伏和水力发电等。运河管理局还考虑在其动态定价策略中引入新技术和碳足迹。“保护环境是人类共同的责任。巴拿马运河因削减碳排放而产生的成本，将通过定价机制来补偿。”巴斯克斯介绍，运河的通行费一般由船只长度、宽度和吃水深度决定，现在还需考虑两个新因素——提升船舶过境效率的技术和碳足迹最小化，这意味着产生较高碳排放的船舶将支付更高的通行费。

国际海事组织近期的研究显示，2018年航运业的二氧化碳排放量为10.56亿吨，占全球二氧化碳排放量的2.89%。如不采取行动，到2050年航运业的二氧化碳排放量可能达到15亿吨。去年，国际海事组织批准了一项旨在减少温室气体排放的强制性措施草案，为全球航运业设定减排目标，即到2030年全球航运的碳排放强度较2008年降低40%。草案还制定了强制性评级体系，用以衡量船舶的能源效率和碳强度。

从2013年起，巴拿马运河管理局就加强了对运河日常运营排放量的分析，并开始测量过往船只的碳足迹。2017年，运河管理局推出一款碳排放计算器，根据船型、载货量、燃料类型等数据，可以计算出不同航线产生的二氧化碳排放量。据悉，通过为船舶提供更短航线，2020年巴拿马运河减排量达1300万吨二氧化碳当量。

巴拿马运河管理局还设立“绿色连接奖”以及环境溢价排名，具有环保意识、使用低碳燃料的客户可以获得通过运河的优先配额。运河管理局还通过优化过境手续等措施提升运营效率，并在运河周边开展植树造林和环保教育活动，鼓励当地民众发展可持续农业。

（本报里约热内卢5月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月13日 17 版）

(责编：胡永秋、牛镛)