本报驻埃及记者 黄培昭

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连日来，巴以紧张局势不断加剧。多方呼吁冲突方保持克制，推动局势降温。专家认为，通过“两国方案”解决巴以问题，是确保双方实现公正和持久和平的唯一途径。

联合国安理会5月12日就巴勒斯坦局势举行本周以来的第二次紧急磋商。联合国秘书长古特雷斯11日通过发言人发表声明，对巴以冲突升级深表关切。声明说，巴以冲突双方必须立即停止使局势不断升级的行为。联合国正与有关各方合作，谋求尽快缓和局势。

冲突事件持续发生

最近，巴以双方冲突事件不断发生，紧张局势持续加剧。5月7日晚，大批巴勒斯坦民众前往阿克萨清真寺，抗议以色列司法部门要求居住在东耶路撒冷谢赫杰拉地区的巴勒斯坦人搬离。以色列军警与抗议民众发生冲突，造成200多人受伤。10日，巴勒斯坦民众与以色列警察再度在耶路撒冷老城圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）爆发严重冲突，致300余人受伤。当天是以色列的“耶路撒冷日”，这个节日是为了纪念在1967年第三次中东战争中以色列夺得耶路撒冷全城控制权。

从10日晚开始，加沙地带武装力量不断向以色列境内发射火箭弹，以色列则持续对加沙地带进行军事打击。连日来，以色列各地的阿拉伯民众举行抗议活动声援巴勒斯坦人，民众间暴力冲突增加。

12日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）表示，以色列军队当天凌晨再次对加沙地带发动大规模猛烈空袭。据巴勒斯坦媒体报道，连日来以军轰炸共造成巴方35人死亡、233人受伤。

有中东媒体分析，以色列政府要求居住在东耶路撒冷谢赫杰拉地区的10余户巴勒斯坦人搬离，以此为犹太人建设定居点腾出空间，成为此轮冲突的一大“导火索”。

联合国人权事务高级专员办事处的发言人科尔维尔7日强调，如果以方强行驱赶巴勒斯坦人，将违反以方就1967年所占领土在国际法框架内约定的义务。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利说，以方计划在东耶路撒冷谢赫杰拉地区驱逐巴勒斯坦家庭是非法行为，只能给紧张局势火上浇油。

埃及金字塔政治与战略研究中心研究员哈迪对本报记者表示，此次以色列方面高调庆祝“耶路撒冷日”，并且进行“旗帜游行”，进一步激化了巴以矛盾。

多方努力劝谈促和

11日，阿拉伯国家联盟（阿盟）发表声明说，阿拉伯国家外长当天举行紧急视频会议，讨论以色列在耶路撒冷针对巴勒斯坦人的侵犯行为。阿盟秘书长盖特在声明中表示，以色列的行为违反了国际法，侵犯了巴勒斯坦人在宗教圣地举行宗教活动的正当权利。

盖特同日在另一份声明中谴责以色列针对加沙地带巴勒斯坦人的无差别轰炸。他说，以色列政府必须对冲突不断升级承担责任。他呼吁国际社会采取措施，阻止以色列在耶路撒冷、加沙地带和所有巴勒斯坦被占领土上的挑衅行为。

埃及、苏丹、摩洛哥、阿联酋、巴林、巴基斯坦、伊朗、土耳其等国家纷纷发表声明谴责以色列侵犯巴勒斯坦人权利，同时呼吁各方尽快恢复对话。

美国国务卿布林肯与以色列外长阿什克纳齐11日通电话讨论巴以冲突问题，呼吁各方缓和紧张局势，停止暴力行为。

中国常驻联合国代表张军12日表示，中方对当前巴勒斯坦形势深表关切，强烈谴责针对平民的暴力，呼吁有关各方，特别是以色列保持克制。中方敦促各方立即停止敌对行动，切实遵守联合国有关决议和国际法规定的义务，避免采取可能导致局势升级的行动。耶路撒冷老城内圣地的历史现状应得到维持和尊重。

“两国方案”才是出路

约旦《明日报》撰文指出，新一轮巴以冲突折射出耶路撒冷归属问题的敏感性、棘手性和复杂性。上一届美国政府打破美方长期在巴以问题上的立场，更加明显偏袒以色列，如将美国驻以大使馆迁往耶路撒冷，出台偏向以色列的“中东和平新计划”，进一步加深了巴以矛盾和不信任。

英国作家、政治和国际问题专家汤姆·福迪在“今日俄罗斯”网站刊文称，美国应对近日发生在东耶路撒冷的流血冲突负责。福迪分析说，现在的局面源于上一届美国政府强行推行单边外交政策。特朗普政府承认耶路撒冷为以色列首都，不再认为以色列在约旦河西岸兴建犹太人定居点违反国际法。“当前的冲突，实质上是美国中东政策不断累积发酵的产物。”

哈迪对本报记者表示，一直以来，巴勒斯坦问题都是中东问题的核心，是中东和平进程的根源性问题。近年来，巴勒斯坦问题逐渐被边缘化。去年，特朗普政府罔顾巴勒斯坦人民利益，完全偏袒以色列立场，为巴以新一轮冲突埋下祸根。

浙江外国语学院环地中海研究院院长马晓霖对本报记者表示，巴以这次冲突起因复杂，既有东耶路撒冷巴勒斯坦与以色列居民产权物权的具体历史法律纠纷，也涉及巴以对圣地所有权的主权利益，还有以色列非法扩建定居点等因素。面对当前紧张局势，各方应努力避免挑衅言行，并采取有利于减少暴力、缓和局势的行动，努力推动局势尽快恢复和平与稳定。

张军强调，面对当前严峻形势，要全力推动局势降温，保护普通平民安全和权利，防止爆发全面危机。中方支持联合国为缓解紧张局势发挥更大作用。安理会负有维护国际和平与安全的首要责任，应当发出一致声音，重申对“两国方案”的承诺，践行维护国际和平的使命。

（本报开罗5月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月13日 17 版）

(责编：胡永秋、牛镛)