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“新疆民众的生活改善有目共睹”（中外记者新疆采风行）

本报记者  韩晓明
2021年05月13日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　连日来，参加“走读中国——中外记者新疆采风”活动的记者走进当地多家企业采访。

　　5月10日，记者们来到和田县新疆昆仑生物科技有限公司。该公司占地500亩，共有5个生产车间，产品主要有食用香菇、香菇酱、生物有机肥等。

　　车间里，机器隆隆作响。公司董事长李瑞琴介绍，和田地区林果业较为发达，当地的气候、水土条件适合香菇生长，每年修剪下来的果树枝可以变废为宝，成为香菇生产的袋料。去年公司已建成投产1500座种菇大棚，可年产1亿根香菇菌棒、5000万瓶香菇酱、20万吨有机肥。

　　记者们走进种菇大棚。几名工人正在观察香菇长势和香菇菌棒情况，采摘新鲜香菇。“这里生产的香菇可以生吃。”李瑞琴采了一只请记者品尝。古巴拉美通讯社摄像记者罗帅一边品尝，一边点头：“味道不错。”俄罗斯全国广播电视公司记者亚历山大拍摄着新鲜香菇的特写画面，也记录了大家品尝的镜头。

　　22岁的小伙子帕尔哈提·亚森正熟练地采摘香菇。“我家就在附近，离工厂4公里左右。高中毕业后，我就来到公司上班，现在每个月有3700元左右的收入。”帕尔哈提·亚森回答着记者的提问。

　　“这份工作给你的生活带来什么变化？”记者问道。

　　“我的生活越来越好了！我给家里买了冰箱、摩托车，还帮父母添置了一台农用拖拉机。”帕尔哈提·亚森回答。

　　11日，记者们来到喀什地区疏附县吾库萨克镇托万吾克萨克村服装厂。这家小型服装厂让村民们既能就业增收，又能就近照顾家庭。车间里，30名工人正在一排排缝纫机前熟练地作业。

　　“有人说新疆存在强迫劳动的现象，你怎么看这样的说法？”荷兰广播电视协会记者邓达斯问服装厂负责人阿伊吐尔逊·吾斯曼。

　　“这种说法完全是谎言。从2018年工厂投产起，我们大多数人就在这里上班。如果是被强迫的，怎么可能会在这里工作这么长时间呢？你们可以和工人们好好聊聊，了解一下我们真实的情况。”阿伊吐尔逊·吾斯曼回答。

　　古巴拉美通讯社记者伊拉姆西来到一名女工旁边，询问她的相关情况。这位女工名叫吐尔克孜，今年33岁，月工资有2000元左右。丈夫做小生意，一个月能赚3000多元。“我以前就是一个普通的农村妇女，现在职业技能提高了，家里生活也好了，可以给3个孩子买更多漂亮的衣服。”

　　12日，记者们来到喀什市浩罕乡库恰贝西村村民买买提·吐尔孙买苏提家中做客。买买提·吐尔孙买苏提从20年前的小茶棚做起，如今经营着一个农家乐。

　　瑞士《新苏黎世报》记者米勒感慨地说：“通过这几天的采访，我感受到当地在发展经济、摆脱贫困等方面付出的努力，新疆民众的生活改善有目共睹。这种发展模式的可持续性非常值得关注。”


　　《 人民日报 》（ 2021年05月13日 03 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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