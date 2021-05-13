本报记者 李林宝 王玉琳

“面向未来，我们将同各方继续高质量共建‘一带一路’，践行共商共建共享原则，弘扬开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标。”今年4月20日，习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上的主旨演讲中指出。

2019年4月23日，习近平主席在致“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议的贺信中说：“希望各理事单位发扬丝路精神，加强沟通合作，在推动政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通方面多做工作，讲好‘一带一路’故事，为共建‘一带一路’营造良好舆论氛围，让共建‘一带一路’更好更多惠及沿线国家民众。”

联盟首届理事会议在人民日报社的召开，标志着“一带一路”新闻合作联盟建设取得实质性进展。两年来，“一带一路”新闻合作联盟牢记成立宗旨，按照联盟章程，认真落实首届理事会议联合宣言，在弘扬丝路精神、讲好“一带一路”故事、促进媒体合作交流、加强自身建设等方面开拓创新，务实进取，取得积极成效。

组建媒体方阵

搭建合作平台

“非常高兴加入‘一带一路’新闻合作联盟，期待未来加强交流、深化合作，共同传播‘一带一路’倡议。”法国DestiMed媒体集团首席执行官法比安·弗里德曼表示。今年3月，法国DestiMed媒体集团加入“一带一路”新闻合作联盟，正式成为联盟第210名会员。

为放大联盟声音，联盟秘书处积极做好发展会员工作。目前，联盟会员已经从首届理事会议召开时的182家，发展到现在的210家。

“搭建开放合作平台”“促进互助协作交流”“创新开展务实合作”“加强重大问题研究”，是明确写进联盟章程的基本职能。两年来，“一带一路”新闻合作联盟秘书处积极落实首届理事会议通过的工作计划，结合实际创新开展工作，有力有序加强联盟建设。

2019年4月23日，在首届理事会议上，“一带一路”新闻合作联盟网站和新闻信息移动端聚合分发平台正式上线。这是联盟加强“一带一路”宣介、推动成员间合作交流的重要平台。

“一带一路”新闻合作联盟网站（www.brnn.com）由人民网承建，旨在打造包含资讯、服务、交流、合作四大核心特色的多功能平台，为联盟成员提供沟通交流、稿件上传与下载、内容互换等服务。目前网站已经拥有中文、英文、法文、俄文、阿拉伯文、西班牙文和日文7个语言版本。

“一带一路”新闻合作联盟新闻信息移动端聚合分发平台，是基于互联网搭建的信息聚合、内容源管理系统，可以方便聚合参与媒体提供的图文、音视频、直播等多媒体内容，同时通过桌面应用平台管理系统，向参与媒体提供全方位的支撑服务。

为落实首届理事会议联合宣言，加强交流合作、密切人员往来、促进互学互鉴，联盟秘书处积极搭建平台、协调服务。2019年9月至11月，两期“一带一路”新闻合作联盟短期访学班在中国成功举办，来自亚洲、欧洲、非洲和拉丁美洲46个国家、87家媒体的近百名资深编辑记者，参加讲座、参访媒体、交流互动，赴陕西、浙江、贵州、广东等地采访调研，全面了解共建“一带一路”取得的进展和成效，真切感受中国的发展成就，深入探讨媒体融合的路径举措。两期访学班共采写制作近300篇新闻作品。毛里求斯国家电视台连续4期播出乌蒙山区脱贫攻坚专题片，拉美媒体掀起集中报道中国热潮，中亚北非媒体人呼吁加强共同发声。

评选国际传播“丝路奖”，是第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单中的一项重要内容。“一带一路”新闻合作联盟秘书处精心设计评选方案，扎实有序推进作品征集、评委会组成设置等各项工作。按照方案，国际传播“丝路奖”共设深度报道奖、新闻评论奖、摄影作品奖、视频作品奖、特殊贡献奖以及全球抗击新冠肺炎疫情短视频专项奖6个奖项，目前共征集作品3000多件次。

讲好丝路故事

弘扬丝路精神

两年来，“一带一路”新闻合作联盟成员立足各自实际积极宣介“一带一路”，围绕丝路精神、项目成果、合作重点等主动设置议题，生动讲述“一带一路”故事，很好地发挥了增进相互了解的窗口作用、促进团结合作的桥梁作用和推动友好往来的纽带作用，为共建“一带一路”营造了良好舆论氛围。

开设“共建一带一路”“我的一带一路故事”等专栏，推出“一带一路”专版，设计“一带一路”专题页面，制作“一带一路”新媒体产品……人民日报社充分利用媒体深度融合发展成果，发挥媒体方阵传播优势，综合运用报、刊、网、端、微、屏，全媒体、多角度、立体化报道共建“一带一路”取得的进展和成效，两年来共刊发各类图文稿件10万余篇，覆盖绝大多数参与共建“一带一路”的国家和地区。

人民日报社还与参与共建“一带一路”的国家和地区媒体合作供稿供版。多语种、经常性推送关于共建“一带一路”的稿件，两年来共推送相关稿件400余篇，图片300张；与俄罗斯《俄罗斯报》、意大利《24小时太阳报》等合作供版，联手讲好“一带一路”故事。

新华通讯社、中央广播电视总台、光明日报社等中方理事单位也把“一带一路”宣传报道作为重要工作，拿出重要版面、重要时段、重要页面，向世界报道共建“一带一路”的理念、项目、成果。

南非独立传媒集团是“一带一路”新闻合作联盟理事单位之一。集团执行主席伊克博·瑟维应邀参加了“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议。他说：“对于媒体来说，我们必须联手合作、团结协作，弘扬和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，秉持负责任的新闻报道态度，共塑加强理解、友好、合作的媒体新业态，共建平等合作的媒体报道平台。”两年来，南非独立传媒集团积极参与联盟发起的各项活动和倡议，密切关注和报道“一带一路”进展及成果。

巴基斯坦《每日邮报》与中国媒体保持着良好的合作关系，2007年就与人民日报社签署合作谅解备忘录，推动新闻产品互换共享。“一带一路”新闻合作联盟发起后，巴基斯坦《每日邮报》积极响应，成为第一批会员单位。两年来，巴基斯坦《每日邮报》积极报道“一带一路”，大力宣传共建“一带一路”的标志性项目——中巴经济走廊，为中巴合作贡献媒体力量。

患难见真情

共同抗疫情

新冠肺炎疫情突如其来，联盟秘书处第一时间向外方成员单位点对点做好解释工作，加强沟通联络，宣介真实情况，同时搜集梳理、汇总、刊发联盟单位相关报道。2020年2月26日、28日，人民日报推出两块专版，以“患难见真情 共同抗疫情”为题，摘要刊发“一带一路”新闻合作联盟部分成员单位就中国抗击疫情所作的报道。

“希望联盟成员继续报道准确可靠的抗疫信息，共同打击谣言和虚假信息，真实、理性反映疫情变化和抗疫进程，为各国抗疫提供客观公正的舆论帮助，引导各国人民团结互助、科学应对。”2020年3月25日，“一带一路”新闻合作联盟秘书处面向成员单位发出《共筑抗疫防线 共建健康丝路》公开信，倡议联盟成员单位积极发挥媒体作用，报道准确可靠的抗疫信息、传递团结正面的抗疫声音，推动“一带一路”共建国家在这场全人类与病毒的斗争中风雨同舟、团结合作，最终共同战胜疫情。

联盟成员单位纷纷转发公开信，并表示在共同抗击新冠肺炎疫情过程中，“一带一路”沿线国家和地区的新闻媒体应秉持人类命运共同体理念，发挥自身作用，为共同维护全球公共卫生安全、促进世界人民健康福祉作出贡献。

“联盟发出的公开信为共同抵抗虚假信息的传播积聚力量。”在墨西哥通讯社社长圣胡安娜·马丁内斯看来，进行客观公正报道是媒体职责所在，将疫情政治化后果非常严重。“民众需要了解真实发生的事情，而不是被操纵的新闻。各国应秉持科学态度，加强抗疫国际合作，共同战胜疫情。”

《俄罗斯报》与多家中国媒体合作，共同推出抗疫专版。“疫情使我们更加认识到人类是一个命运共同体。”《俄罗斯报》社长帕维尔·涅戈伊察认为，媒体除了应继续准确、专业地向公众传递与疫情有关的信息外，还应避免将疫情政治化，借疫情污名化。

2020年11月24日，由人民日报社主办的2020澜沧江—湄公河合作媒体云峰会成功举行，参会代表多数来自联盟成员单位。与会者围绕“合作抗疫，振兴经济”深入交流，达成一系列共识，取得一系列成果，有效助力“让命运共同体意识在周边国家落地生根”。会议成功入选澜湄合作年度十大新闻。作为云峰会配套项目，亚洲国家主流媒体负责人网络研修班举办，为线上培训积累宝贵经验。

共建“一带一路”为世界经济增长开辟了新空间，为国际贸易和投资搭建了新平台，为完善全球经济治理拓展了新实践，为增进各国民生福祉作出了新贡献，成为共同的机遇之路、繁荣之路。“一带一路”新闻合作联盟将进一步发挥好政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的桥梁和纽带作用，讲好丝路故事，贡献媒体力量，推动共建“一带一路”行稳致远。

《 人民日报 》（ 2021年05月13日 03 版）

(责编：胡永秋、牛镛)