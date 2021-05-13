本报记者 罗珊珊

第二届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会将于6月8日至11日在浙江省宁波市举行。5月12日，国新办举行新闻发布会介绍有关情况。

经贸合作取得长足进步

“2012年以来，本着共商共建、务实均衡、开放包容、创新进取的原则，中国—中东欧国家合作取得了丰硕成果。”商务部部长助理任鸿斌表示，特别是2020年以来，中国与中东欧国家经贸合作克服新冠疫情影响，取得了长足进步。

双边贸易持续增长。2012年至2020年，中国与中东欧17国贸易年均增速8%，是中国与欧盟贸易增速的2倍以上。2020年，中国与中东欧17国贸易额首次突破千亿美元，达到1034.5亿美元，同比增长8.4%。

投资合作日趋紧密。据统计，目前，中国同中东欧国家双向投资规模已接近200亿美元，涉及汽车零部件、化工、家电、物流、矿产、商务合作等多个领域。绿色低碳、医药健康、新能源等正成为新的投资热点。

基础设施项目稳步实施。2020年，中国企业在中东欧国家签署工程承包合同额54亿美元，增长34.6%。中方承建的匈塞铁路、克罗地亚佩列沙茨大桥、黑山南北高速公路优先段等项目稳步推进，中国企业在中东欧国家成功签约了新的铁路、公路和地铁等建设项目。

互联互通保持稳定。中欧班列在疫情防控期间加速发展，2020年开行超过1.24万列，同比增长50%，架起了中欧抗击疫情的“生命线”。波兰、匈牙利、捷克、立陶宛、斯洛伐克等国成为中欧班列重要的通道和目的地，中欧陆海快线建设积极推进，中国与中东欧国家港口物流往来密切，郑州、石家庄等地新开通了飞往中东欧城市的定期货运航线。

“中国—中东欧国家博览会是我国唯一面向中东欧国家的国家级展会。本届博览会是推进中国—中东欧国家双边经贸合作高质量发展的具体行动，有利于扩大自中东欧国家的进口，有利于推动中欧贸易和投资合作，也有助于满足中国不断扩大的消费市场。”任鸿斌说。

筹备保障工作稳步推进

浙江省副省长朱从玖介绍，本届博览会的主题是“构建新格局、共享新机遇”，同期还将举行第二十三届中国浙江投资贸易洽谈会。

活动方面，本次博览会设置近20项活动，在经贸、科技、健康等多个领域全面推进与中东欧国家的合作对接。

展会方面，博览会设立了中东欧展、国际消费品展、进口商品常年展，共三大展区，展览总面积达20万平方米。预计有2000多家参展商和来自全国的6000余家采购商报名参加。

宁波正高质量推进筹备保障工作。宁波市市长裘东耀介绍，一是加强疫情防控，严格落实“外防输入、内防反弹”，紧盯场馆、宾馆、口岸等重点，完善防疫方案和应急预案。二是加强招引对接，已招引展商500家，其中30%是国内总代理。在全国11个重点城市举办路演推介，在线上举办20场洽谈会，并出台采购政策。三是加强服务保障，宁波细化了接待服务方案，做好相关交通组织。同时，抓好路网改造和城市美化，营造舒适的展会环境。

合作示范区建设取得积极进展

“2018年，宁波启动建设中国—中东欧国家经贸合作示范区，在各方共同努力下，取得了积极的进展。”裘东耀介绍，根据中国社科院发布的地方政府参与“17+1”合作绩效评估指数排名，宁波连续两年获得全国第一。

重大机制不断完善。中国—中东欧国家投资贸易博览会已在宁波连续举办了四届。同时，中国—中东欧国家农业合作促进联合会代表处、联合商会联络办、海关信息中心等一批机制性机构在宁波设立。

合作平台加快建成。主要包括“一馆、多园”，“一馆”是中东欧商品的常年展馆，是国内规模最大、商品最全的中东欧商品保税销售的集散地，展览面积1.5万平方米，展示的商品有4000多宗。“多园”包括中东欧国际产业合作园、贸易物流园、青年创业创新中心等，为深化双向合作交流提供了支撑。

经贸规模持续扩大。到2020年，宁波与中东欧双向的投资项目有160多个，投资5.6亿美元，占全国与中东欧双向投资的5%。

人文交流扎实推进。宁波与中东欧17国的22座城市建立了友好关系，与国家文旅部共建索非亚中国文化中心，宁波的高校还设立了波兰、捷克等语言文化中心。

《 人民日报 》（ 2021年05月13日 02 版）

(责编：胡永秋、牛镛)